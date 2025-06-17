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خارج الحدود

تضرر مبنى من 8 طوابق بتل أبيب الكبرى جراء صاروخ إيراني

تل ابيب،فيتو
تل ابيب،فيتو

 أفادت صحيفة  يسرائيل هيوم العبرية، أن صاروخا إيرانيا أصاب بشكل مباشر مبنى في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب. 

وأوضح الإسعاف الإسرائيلي: تلقينا معلومات أولية عن سقوط صاروخ في إحدى مدن تل أبيب الكبرى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مبنى مؤلف من 8 طوابق في تل أبيب الكبرى  تضرر إثر سقوط صاروخ إيراني.

وكانت أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية،  اعلن عن سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه استكمل ضرب عدد من أهدافه غرب إيران، شملت مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات مسيرة.


وقال في بيانه: "خلال ليلة الثلاثاء، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات واسعة النطاق على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب إيران.

واضاف:" خلال هذه الضربات، تم استهداف العشرات من مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض.

وتابع:" كما تم استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات بدون طيار غرب إيران".

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