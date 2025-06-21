السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام إيراني: قصف إسرائيلي مكثف على معسكر كربلاء التابع للحرس الثوري بالأهواز

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

 كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بكثافة معسكر كربلاء التابع لـ الحرس الثوري في الأهواز جنوب غربي البلاد.

إعلام إيراني: دوي انفجارات بمدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي ‎إيران

 أفادت وسائل إعلام إيرانية، بدوي انفجارات في مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي ‎إيران.

مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين

 في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على ‎طهران.

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

 

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أهواز إيران خوزستان الاحتلال الإسرائيلي الحرس الثوري

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