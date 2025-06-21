راقصة وفتاة ريفية ونجمتان مشهورتان، قصص حب في حياة عبد الحليم حافظ

تعددت الشائعات وترددت الأقاويل عن زواج الفنان عبد الحليم حافظ ــ ولد فى مثل هذا اليوم 21 يونيو 1929 ـ ، فزوجته الشائعات من جميع بطلات أفلامه، وربطت الأقاويل قصص حب طويلة مع نجمات جيله، فكلما بدأ تصوير فيلما أثيرت الأقاويل عن زواجه من جديد.

ومهما كثرت الشائعات فلم يثبت أبدا أو تحدد من هى صاحبة أول حب فى حياة العندليب، فنشرت مجلة الفن عام 1955 مقالا كتبه عبد الحليم حافظ تحدث فيه عن قصة حب له مع فتاة ريفية تدعى سعدية واعترف بأنها كانت أول قصة حب فى حياته قال فيه: إن الحب لم يكن حرفة قلبى وهذه السطور ليست قصة بالمعنى الذى اتفق الناس عليه لكنها أحاسيس عشتها واليوم أسجلها، بدأت القصة عام 1950 عندما كنت اتردد على معهد الموسيقى ولم أكن مطربا أو ممثلا وكانت هى محور التحول فى حياتى، كانت جارتى فى مقعد الترام، لم تملك جمال الجسد قدر ما ملكت جمال الروح، جذبتنى ولكنى لم أدر هل شعرت بى هذه الإنسانة أم أن ما تصورته تجاهها كان وهما، كان وجودها بجوارى يهز جسدى، ذات يوم كتبت لها رسالة ودستها فى يدها، ولم أرها بعدها، وبعد عامين قابلتها فى نفس الترام، وحاولت الحديث معها فقالت: ياسيدنا الأفندى انت فين وانا فين، انت متعلم وبتكتب الكلام الحلو ده وأنا جاهلة عاملة فى مصنع، ولم أرها بعد هذا اليوم.

الراقصة ميمى فؤاد



أيضا ربطت الأقاويل فى البداية عن قصة حب ربطت بين عبد الحليم حافظ والراقصة ميمى فؤأد التى كان رقص فرقة شكوكو، وكان حليم أقل شهرة منها وفى بدايته بينما كانت هى مشهورة، وعندما سافرت للعمل فى بيروت سألها الصحفيين عن حليم فلم تقر ولم تنكر، وعندما اشتهر عبد الحليم سألته الصحافة عن علاقته بميمى فؤاد فأنكر معرفته بها بناء على نصيحة اصدقائه، فتزوجت هى من ثرى عربى وانتهت قصتها.

زوجونى بطلات أفلامى

وردا على ما أثير عن علاقات خاصة أو قصص حب لــ عبد الحليم حافظ كتب يدافع عن نفسه فى مجلة الكواكب عام 1959 ويقول: إن طبيعتنا الشرقية لا تتحمل أن ترى ممثلا وممثلة يلتقيان في فيلم واحد، فيقال على الفور أن هناك قصة حب بينهما وتزداد الأمور سوءا إذا كانا يمثلان في الفيلم قصة حب إذ يتخيلون أن القبلة لا يمكن أن تكون تمثيل في تمثيل.

ولست ألوم الناس ذوي النية الحسنة الذين يصدقون كل ما يشاع فيرددونه وهم فخورون لأنهم يعرفون الحقيقة، لكن الوم ذوي النية السيئة الذين يبتدعون الأكاذيب وهم على يقين أن كل ممثل يقف أمام ممثلة في عمل لابد أنه مارس الحب.

حدث عندما قمت بدوري في فيلم "لحن الوفاء" وكانت بطلة الفيلم الزميلة شادية وكانت متزوجة من عماد حمدي وآثرت الصمت، وفى فيلمى الثالث "ليالي الحب" أشيع أني وقعت في حب آمال فريد وأننا في الطريق إلى الزواج وكان الصمت خير علاج لوأد الشائعة.

وأضاف عبد الحليم حافظ: بعدها انطلقت شائعة تقول أني أحببت سامية جمال وأني تزوجتها على سنة الله ورسوله والسبب أني سافرت إلى بيروت أغني في حفلة كانت ترقص فيها سامية جمال بالرغم من أنني لم أقابل سامية إلا في هذه الحفلة وأقول لهؤلاء نعم تزوجت أكثر من مرة لكنه تمثيل فى افلامى وكان من باب أولى أن تسألونى وسأقول لكم الحقيقة.

أعيش حالة حب دائم

يقول عبد الحليم حافظ:في رأيى أن النهاية الطبيعية لأى حب هي الزواج، ولكن أحيانا تباعد الظروف بين الحبيبين، فلا يكون الزواج خاتمة لهذا الحب، ولكن الحب في هذه الحالة يظل قائما حتى نهاية العمر، أنا أعيش حالة حب دائم.. فالحياة في نظرى هي الحب.. والحب في نظرى هو الحياة نفسها، أنه الشيء الوحيد الذي يشعر الإنسان بآدميته ووجوده وكيان.

سعاد حسنى وعبد الحليم وحب لم يثبت



وآخر ما أثير من شائعات عن علاقات حب عبد الحليم حافظ قصة زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسنى تلك القصة التى أطلقها الكاتب الصحفى مفيد فوزى وأكدتها أسرة سعاد حسنى وأنكرتها عائلة عبد الحليم ولم يثبت حتى الآن كذب هذه القصة أو صحتها لعدم وجود اى مستند لأى من الطرفين يؤكد كلامه.

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