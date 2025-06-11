الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"عبد الحليم حافظ.. الحب والحلم والوطن"، أمسية في بيت الغناء العربي

عبد الحليم حافظ،
عبد الحليم حافظ، فيتو

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في تمام الساعة الثامنة من مساء غدا الخميس الموافق 12 يونيو الجاري، أمسية فنية جديدة ضمن فعاليات صالون "مقامات".

أمسية عبد الحليم حافظ.. الحب والحلم والوطن  

وتأتي الأمسية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، تحت عنوان "عبد الحليم حافظ... الحب والحلم والوطن"، في إطار جهود دعم الفنون التراثية وإحياء ذاكرة الغناء المصري الأصيل.

تتولى إعداد وتقديم الأمسية الدكتورة إيناس جلال الدين، وتستضيف الدكتور محمد شبانة الأستاذ بأكاديمية الفنون، ليتحدث عن المسيرة الفنية الحافلة للعندليب الأسمر وأبرز محطاته الغنائية الخالدة.

ولإثراء الأمسية، يصاحب الصالون فقرة غنائية تقدمها فرقة هاني عصمت، حيث ستقدم الفرقة باقة متنوعة من أروع أعمال عبد الحليم حافظ، كما سيشارك في الأداء ثلاثة أصوات واعدة هي مريم هاني، وعمرو عادل، وملك هاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية الفنون المعماري حمدي السطوحي بيت الغناء العربي عبد الحليم حافظ قصر الأمير بشتاك أمسية عبد الحليم حافظ

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

منتخب مصر يشعل الخلاف بين جماهير الأهلي والزمالك، والنشطاء يكشفون سر تأجيل المباراة الودية

مذكرة للنائب العام تكشف تفاصيل أزمة ممرضة الإسكندرية وفصلها من التأمين الصحي

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

بشري تعلن انفصالها عن خالد حميدة: "ولا تنسوا الفضل بينكم"

استخدام أسطوانات الإطفاء، تفاصيل الاعتداء على حسام البدري في ليبيا

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة

المزيد
الجريدة الرسمية