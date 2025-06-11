"عبد الحليم حافظ.. الحب والحلم والوطن"، أمسية في بيت الغناء العربي

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في تمام الساعة الثامنة من مساء غدا الخميس الموافق 12 يونيو الجاري، أمسية فنية جديدة ضمن فعاليات صالون "مقامات".

أمسية عبد الحليم حافظ.. الحب والحلم والوطن

وتأتي الأمسية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، تحت عنوان "عبد الحليم حافظ... الحب والحلم والوطن"، في إطار جهود دعم الفنون التراثية وإحياء ذاكرة الغناء المصري الأصيل.

تتولى إعداد وتقديم الأمسية الدكتورة إيناس جلال الدين، وتستضيف الدكتور محمد شبانة الأستاذ بأكاديمية الفنون، ليتحدث عن المسيرة الفنية الحافلة للعندليب الأسمر وأبرز محطاته الغنائية الخالدة.

ولإثراء الأمسية، يصاحب الصالون فقرة غنائية تقدمها فرقة هاني عصمت، حيث ستقدم الفرقة باقة متنوعة من أروع أعمال عبد الحليم حافظ، كما سيشارك في الأداء ثلاثة أصوات واعدة هي مريم هاني، وعمرو عادل، وملك هاني.

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