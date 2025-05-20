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ثقافة وفنون

هل تزوج عبد الحليم حافظ سعاد حسني؟ طارق الشناوي يحسم الجدل

سعاد حسني وعبد الحليم
سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، فيتو

حسم الناقد الفني طارق الشناوي، الجدل المثار بشأن روايات أسرتي السندريلا سعاد حسني والعندليب عبد الحليم حافظ بشأن زواجهما.

 

أزمة أسرتي عبد الحليم حافظ وسعاد حسني 

وقال “طارق الشناوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة:"الطرفين غلطوا وقبل ما يطلعوا الجواب كان محمد شبانة بيقول معانا دليل قاطع إنهم متجوزوش وهذا الدليل لا يعني أي شيء ويحدث ما بين المحبين أكثر من ذلك".

 

أزمة عقد زواج سعاد حسني المزور 

وأضاف: "من فجر الأزمة هما الطرفان، جانجاه نزلت عقد مزور لأنه كان مكتوب فيه جمهورية مصر العربية في 1962 ومصر وقتها كانت الجمهورية العربية المتحدة وفيه أخطاء كثيرة تؤكد أنه عقد زواج مزور".

 

وتابع: "ما أسمعه من عائلة العندليب غير مقبول وكأنه سبة لو كان تزوج السندريلا التي كانت حلما لأجيال كثيرة"، مؤكدًا: "بعيدًا عن تلك المعركة الدائرة حاليا ولكني أعتقد أنه لم يكن هناك زواج، ولكن كانت العلاقة بينهما قوية".
 

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عبد الحليم حافظ العندليب سعاد حسني السندريلا طارق الشناوي لميس الحديدي

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