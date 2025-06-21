نفى نائب محافظ أصفهان، تسجيل أي تسربات لمواد خطرة في منطقة أصفهان بعد شن طائرات إسرائيلية غارات جوية على المدينة.

وقال نائب محافظ أصفهان: لم نسجل أي تسربات لمواد خطرة في منطقة أصفهان ولا داعي للقلق.

وشنت إسرائيل هجمات عدة على أصفهان جنوب البلاد، حيث سمع دوي أكثر من 10 انفجارات.

أفادت وكالة فارس الإيرانية، بتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان وسماع دوي انفجارات في المدينة.

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، السبت، أنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها وسط إيران، في اليوم التاسع من الحرب بين البلدين.

وفي منشور على منصة "إكس"، أفاد سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف "بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران".

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني أن "هجومًا إرهابيًّا يستهدف مبنى سكنيًّا في مدينة قم" وسط إيران إلى الجنوب من طهران.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم مرتضى حيدري، إنه "فجر اليوم (السبت) في استمرار اعتداءات النظام الصهيوني البغيض، تم استهداف الطابق الرابع لأحد المباني في حي سالاريه بمدينة قم".

وأضاف حيدري: "للأسف، أسفر هذا الهجوم عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وإصابة شخصين آخرين نقلا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

وتابع المتحدث: "تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، وسيتم إعلام أهالي قم الكرام بها قريبا".

كما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في مدينة أصفهان.

وقالت وكالة أنباء "فارس"، إنه "قبل دقائق سمع دوي انفجار في أصفهان، وتم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة".

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