صفارات الإنذار تدوي في الجولان بعد محاولة طائرة مسيرة اختراق الأجواء من الحدود اللبنانية

دوت صفارات الإنذار في الجولان المحتل خشية تسلل طائرة مسيرة إيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باعتراض طائرة مسيرة حاولت اختراق الأجواء من ناحية الحدود مع لبنان.

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحرس الثوري، أعلن في بيانه الإعلامي رقم 15، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" عبر هجوم واسع بالطائرات المسيرة الانتحارية والمقاتلة من طراز "شاهد 136"، إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم عملياتي لجيش الكيان الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن جوريون.

وفي ما يلي البيان رقم 15 للعلاقات العامة في الحرس الثوري:

تم تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف عسكرية ومراكز دعم عملياتي لجيش الكيان الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن جوريون، من خلال هجوم مكثف باستخدام طائرات شاهد 136 الانتحارية والمقاتلة، وصواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقودين الصلب والسائل، حيث تم تدمير الأهداف المحددة مسبقًا بنجاح وبحول الله وقوته.

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