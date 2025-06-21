دوي انفجارات تهز تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل بعد دقائق من رصد صواريخ إيرانية

سمع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل، بعد دقائق من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل.

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السكان بدخول الملاجئ بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وكانت وسائل الإعلام إيرانية قالت اليوم السبت: هناك مفاجأة كبرى لا تغمضوا أعينكم.

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