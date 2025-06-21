السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن رصد صواريخ إيرانية تجاه مناطق واسعة في إسرائيل ويطالب السكان بدخول الملاجئ

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه مناطق واسعة في إسرائيل.

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السكان بدخول الملاجئ بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران.

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لمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران إسرائيل الملاجئ

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