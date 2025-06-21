سي إن إن: جلسة إحاطة سرية اليوم في مجلس النواب الأمريكي بشأن إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بانعقاد جلسة إحاطة سرية اليوم في مجلس النواب الأمريكي بشأن إيران.

ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة «أكسيوس»، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر جديًّا في الانضمام للحرب وشن ضربة ضد منشآت إيران النووية خاصة منشأة فوردو.

وأضافت أكسيوس نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أيضًا: "نتنياهو والمؤسسة العسكرية يعتقدان أن ترامب قد يدخل الحرب قريبا لقصف منشأة فوردو".

والأربعاء أبدى زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون، اعتراضه على التدخل الأمريكي المباشر في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وقال: "لا أرغب في تدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الصراع بين إسرائيل وإيران".



وأضاف: "من الممكن تفكيك البرنامج النووي الإيراني إما دبلوماسيًّا وإما بالقوة".

‌‏وتابع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "إذا كانت إيران ذكية ستعود للتفاوض".

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