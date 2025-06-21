إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة إيرانية قرب خليج حيفا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أُطلقت من إيران في منطقة خليج حيفا، مشيرًا إلى أن صفارات الإنذار لم تفعل ووفق السياسة المعتمدة.

وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أيضًا في الأجواء الشمالية لإسرائيل.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير قد أعلن الجمعة، أن على البلاد الاستعداد "لحملة طويلة" في الحرب مع، داعيًا السكان إلى الاستعداد "لأيام صعبة"، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال إيال زامير في رسالة مصورة خاطب فيها "مواطني إسرائيل": "لقد أطلقنا الحملة الأكثر تعقيدًا في تاريخنا. علينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة. رغم إحراز تقدم كبير، تنتظرنا أيام صعبة. نستعد لاحتمالات عدَّة".

وأكد أن الجيش أعد لعملية "الأسد الصاعد" التي بدأت في 13 يونيو "طوال أعوام"، مضيفًا "في الأشهر الأخيرة، سرَّعنا وتيرة التحضيرات في موازاة القتال على جبهات عدة مع الاحتفاظ بأكبر قدر من السرية".

وأوضح رئيس الأركان، أن "امتزاج" التهديدات النووية والصواريخ الإيرانية "أجبرنا على توجيه ضربة استباقية".

وتابع أن هذه الحملة العسكرية هي "الأكثر تعقيدًا في تاريخنا"، و"نعمل وفق خطة منظمة ولكنَّها مطواعة تتكيَّف مع تطور الوضع".

وشنت إسرائيل هجومًا غير مسبوق على إيران سعيًا إلى منع البلاد من امتلاك قنبلة نووية، الأمر الذي نفته طهران على الدوام.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصًا على الأقل في إيران. وفي إسرائيل، أدت الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية إلى مقتل 25 شخصًا. وفق "فرانس برس".

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