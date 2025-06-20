صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت بسبب هجوم إيراني بالمسيرات

دوت صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت خشية تسلل طائرة مسيرة لإسرائيل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية هجومًا بالمسيرات من إيران قبل قليل، حيث دوت صفارات الإنذار بشكل مستمر في منطقة البحر الميت.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن صفارات الإنذار دوت في منطقة البحر الميت، بما في ذلك في فندقي مركز البحر الميت ونيفيه زوهار، بسبب مخاوف من تسلل طائرة بدون طيار.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض المسيّرة في منطقة البحر الميت التي أطلقتها إيران.

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