الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

إعلام إيراني: إسقاط مسيرة إسرائيلية في منطقة شورآباد جنوبي طهران

إسقاط مسيرة إسرائيلية،
إسقاط مسيرة إسرائيلية، فيتو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بمنطقة شورآباد جنوب العاصمة طهران.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت إيران إسقاط مضاداتها الجوية 3 مسيّرات إسرائيلية في عدة مناطق، أحدهما في منطقة كهريزك جنوبي طهران.

ودوت أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة الصناعية في مدينة رشت شمال إيران، فيما تتصدى المضادات الأرضية في العاصمة طهران لأهداف جوية في سماء العاصمة الإيرانية. 

أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي 4 انفجارات في مدينة رشت، في وقت تصدت فيه منصات الدفاع الجوي لأهداف جوية.

كما أفادت باستهداف إسرائيلي لمدينة سفيد رود الصناعية شمالي إيران.

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الدفاعات الجوية منطقة شورآباد العاصمة طهران منطقة كهريزك جنوبي طهران المنطقة الصناعية في مدينة رشت

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