أخبار الفن اليوم: افتتاح مهرجان موازين 2025.. القبض على ممثلة كويتية بتهمة التعاطي.. والنجوم يساندون المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الجمعة بالعديد من الأخبار المتسارعة والفعاليات الكثيرة..

ونستعرض خلال نشرة “فيتو ” الفنية أبرز أخبار الوسط الفني بنهاية الأسبوع خلال العناوين التالية:

تصدرت الفنانة الكويتية شجون الهاجري مؤشرات بحث جوجل، عقب إلقاء القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ممنوع تداولها.

وأعلن الحساب الرسمي لـ وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على شجون الهاجري بقضية مخدرات وموثرات عقلية بقصد التعاطي.

تعرض الفنان أحمد سعد، لحادث سير منذ قليل، وذلك عقب تجربة القيادة لسيارته الحديثة، قبل تعليق اللوحات المعدنية للسيارة.

في هذا السياق، نشر “سعد”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لسيارته المهشمة معلقًا بقوله: “لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث - بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير”.

حرص عدد من نجوم الفن على مساندة المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها التي رحلت مساء أمس الخميس.

وكان من أوائل النجوم الداعمين لسارة في عزاء والدتها الفنان تامر حسني وروبي، وإيمان العاصي، ود. أشرف زكي، وأيمن بهجت قمر وسهر الصايغ وآخرون من نقابة المهن التمثيلية



"ريستارت" يحقق هذا الرقم في إيرادات آخر أيامه

واصل فيلم ريستارت تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر، حيث احتل المركز الثاني فى أحدث ليالي عرضه بمصر

وحقق فيلم ريستارت بطولة الفنان تامر حسني، إيرادات أكثر من مليون و150 ألف جنيه.

تستعد دور العرض السينمائي بمصر لعرض عدد كبيرمن الإنتاجات والإصدارات الجديدة، ولعل من أبرز الأفلام التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي فيلم النجمين محمد هنيدي ومنى زكي، والذي يحمل اسم (الجواهرجي) وهو الفيلم الذي أعاد هنيدي ومنى للعمل معًا مرة أخرى، عقب ابتعاد دام قرابة الـ 24 عامًا.

وأعلنت الشركة المنتجة عن موعد مبدئى لطرح الفيلم في ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ ليندرج ضمن أفلام الموسم الصيفي.

بدأ فريق عمل الجزء الثالث والجديد من فيلم الفيل الأزرق، بقيادة المخرج مروان حامد فى وضع اللمسات والتحضيرات النهائية لانطلاق أول أيام التصوير.

زار اليوم الجمعة المخرج مروان حامد استديوهات الحصن BigTime بالسعودية، للاستعداد لفيلم الفيل الأزرق 3 ومعاينة أماكن التصوير.. وحرص فريق الفيلم على الترويج للجزء الثالث.

وائل جسار نجم حفل افتتاح مهرجان موازين

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان موازين بالمغرب فى دورته لعام 2025، على منصة الهضبة، واحي الافتتاح الفنان اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا على المسرح الوطني بالمغرب ضمن فعاليات المهرجان.

كما يحيي النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين، غدا السبت 21 يونيو الجاري.

احتفلت المطربة كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها والمنتج الخاص بها مصطفي جاد، علي مسرح موازين في لقطة مفاجئة

وقالت كارمن سليمان في تصريحات لها:" مصطفي مش بس جوزي، هو المنتج والشريك والداعم الأول هو الأساس

أغنية "الحب وبس" تضع فضل شاكر على قمة تريند اليوتيوب

تصدر الفنان اللبناني، فضل شاكر، تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية، بأغنيته الجديدة “الحب وبس”، والتي حققت ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع واحد.

وأغنية “الحب وبس”، كلمات والحان: جمانة جمال، توزيع: حسام صعبي، وتصدرت الأغنية الترتيب الرابع عبر موقع “اليوتيوب”.

وتقول كلمات أغنية “الحب وبس”: “مكسوف واتداري وانا أقايدة ناري قرب انا شاري.. ينته انا والحب وبس، ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن الي في قلبي ولا مره اتحس، مكسوف واتداري وانا قايدة ناري قرب انا شاري.. انت انا والحب وبس..ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن يلي في قلبي ولا مره اتحس، تايه من نفسي وضعت كتير ولقيتك انت، شايف الدنيا بحالها بكوم والتاني انت، مبئتش اتحمل وجع ولوم داويني انت، غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت”.

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