فضل شاكر يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "الحب وبس" (فيديو)

تصدر المطرب فضل شاكر قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك من خلال أغنيته الجديدة “الحب وبس”، والتي طرحها قبل أيام قليلة عبر الموقع.

أغنية الحب وبس

أغنية الحب وبس كلمات وألحان جمانة جمال، توزيع موسيقى حسام صعبي.

وتقول كلمات الأغنية: "مكسوف واتداري وانا قايدة ناري قرب انا شاري.. ينته انا والحب وبس

ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن الي في قلبي ولا مره اتحس

مكسوف واتداري وانا قايدة ناري قرب انا شاري.. انت انا والحب وبس

..ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن يلي في قلبي ولا مره اتحس

..تايه من نفسي وضعت كتير ولقيتك انت

..شايف الدنيا بحالها بكوم والتاني انت

..مبئتش اتحمل وجع ولوم داويني انت

..غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت

.. تايه من نفسي وضعت كتير ولقيتك انت

.. شايف الدنيا بحالها في كوم والتاني انت

مبئتش اتحمل وجع ولوم داويني انت.. غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت

مكسوف واتداري وانا قايدة ناري قرب وانا شاري انت انا والحب وبس

ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن يلي في قلبي ولا مره اتحس

يا نصي التاني أبو ضحكة رماني من حبه سقاني وضحكلي زماني وبقلبي حس.

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