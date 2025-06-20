مروان حامد يعاين أماكن تصوير فيلمه الجديد “الفيل الأزرق 3” بالسعودية

بدأ فريق عمل الجزء الثالث والجديد من فيلم الفيل الأزرق، بقيادة المخرج مروان حامد فى وضع اللمسات والتحضيرات النهائية لانطلاق أول أيام التصوير.

فيلم الفيل الأزرق 3

زار اليوم الجمعة المخرج مروان حامد استديوهات الحصن BigTime بالسعودية، للاستعداد لفيلم الفيل الأزرق 3 ومعاينة أماكن التصوير.. وحرص فريق الفيلم على الترويج للجزء الثالث.

وزاد المستشار تركي آل الشيخ حماسة محبي الفيلم الشهير «الفيل الأزرق»، بإعلانه عن تحضيرات الجزء الثالث، أيضًا، من العمل السينمائي الشهير، إذ نشر صورة جديدة جمعته بالكاتب أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، ضمن استعدادات التحضيرات، وعلق: «اجتماع مثمر مع المخرج الكبير مروان حامد، والكاتب العزيز أحمد مراد، وأخي العزيز المنتج أحمد بدوي.. ترقبوا (الفيل الأزرق 3) بشكل مختلف وعالمي».

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