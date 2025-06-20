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ثقافة وفنون

فنانة كويتية تتصدر مؤشرات البحث عقب القبض عليها بمواد مخدرة

شجون الهاجري، فيتو
شجون الهاجري، فيتو

تصدرت الفنانة الكويتية شجون الهاجري مؤشرات بحث جوجل، عقب إلقاء القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ممنوع تداولها.

وأعلن الحساب الرسمي لـ وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على شجون الهاجري بقضية مخدرات وموثرات عقلية بقصد التعاطي.

أبرز المعلومات عن شجون الهاجري

 

“الهاجري” بدأت العمل الفني بعمر صغير، حيث كان عمرها لا يتجاوز الـ6 سنوات، وذلك من خلال برنامج مسابقات رمضان  حمل اسم “الصواية أم عوينة”، كما شاركت في تقديم برنامج «تلفزيون الأطفال». 

وبدأت في التمثيل في نهاية تسعينيات القرن العشرين في مسلسلات خطوات على الجليد والحب يأتي متأخرا والاختيار، بينما كانت بدايتها الفعلية بعام 2002 في مسلسل ثمن عمري.


أما عن حياتها الخاصة فتبنتها «دور رعاية الأيتام» في الكويت، إلى أن تبنتها أسرة كويتية وعاشت معهم حتى عمر الثالثة عشرة من عمرها، ثم انتقلت إلى «دور رعاية الأيتام»، وفي سبتمبر 2011 أثناء عرض مسرحية زين إلى عالم جميل أعلنت عن خطوبتها إلى مدير أعمالها المنتج الفني أحمد البريكي. 

وفي أبريل 2013 قررت فسخ خطوبتها منه، لكنها عادت إليه بعقد قرانهما في مايو 2014 في دبي لكنها انفصلت عنه للمرة الثانية في سبتمبر 2014.

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الداخلية الكويتية الكويت شجون الهاجري

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