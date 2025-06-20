النجوم يساندون المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها

حرص عدد من نجوم الفن على مساندة المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها التي رحلت مساء أمس الخميس.

النجوم يساندون المخرجة سارة وفيق عزاء والدتها

وكان من أوائل النجوم الداعمين لسارة في عزاء والدتها الفنان تامر حسني وروبي، وإيمان العاصي، و د. أشرف زكي، وأيمن بهجت قمر وسهر الصايغ وآخرون من نقابة المهن التمثيلية

يذكر أن أحدث أعمال سارة توفيق هو إخراج فيلم “ريستارت” الذي قام ببطولته تامر حسني، وحقق نجاحا ملحوظا على مستوى الإيرادات.

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