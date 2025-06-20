بعد سلسلة تأجيلات، موعد مبدئى لطرح فيلم الجواهرجي بالسينمات المصرية

تستعد دور العرض السينمائي بمصر لعرض عدد كبيرمن الإنتاجات والإصدارات الجديدة، ولعل من أبرز الأفلام التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي فيلم النجمين محمد هنيدي ومنى زكي، والذي يحمل اسم (الجواهرجي) وهو الفيلم الذي أعاد هنيدي ومنى للعمل معًا مرة أخرى، عقب ابتعاد دام قرابة الـ 24 عامًا.

وأعلنت الشركة المنتجة عن موعد مبدئى لطرح الفيلم في ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ ليندرج ضمن أفلام الموسم الصيفي.

وآخر تعاون سينمائي بين منى زكي وهنيدي كان بفيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) رفقة الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي والفنانة غادة عادل والفنان هاني رمزي وبإخراج سعيد حامد، وحقق التعاون الأول بين هنيدي ومنى زكي نجاحا كبيرا وإيرادات تجاوزت الـ27 مليون جنيه عام 1998، في حين كانت تكلفة الفيلم 980 ألف جنيه.

فيلم الجواهرجي

وقبل انطلاق عرض فيلم الجواهرجي بالسينمات المصرية تستعرض (فيتو) أبرز 5 معلومات عنه:

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

حول الفنان محمد هنيدي الذي يجسد دور جواهرجي وتجسد منى زكي دور زوجته وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما.

ويشارك في بطولته كل من باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى وأحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول تارا عماد.

فيلم الجواهرجي من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيري.

حدد المخرج إسلام خيري موعد عرض الفيلم ضمن موسم أفلام صيف٢٠٢٥.

آخر أعمال منى زكي

في سياق آخر، كانت قد حققت النجمة منى زكي نجاحًا منقطع النظير بمسلسلها الرمضاني (تحت الوصاية) الذي عُرض مؤخرًا على الشاشة الصغيرة.. لقي العمل ردود أفعال قوية في الشارع المصري والعربي وتخطى الحدود ووصلت الصدي للجرائد والصحف العالمية نسبةً إلى أهمية القضية التي تناولها العمل وهى لماذا تُحرم الأم من الوصاية بشكل مباشر عقب رحيل الأب؟

وطالبت النجمة منى زكي بطلة مسلسل تحت الوصاية أن يتغير قانون الحضانة لأن هناك الكثير من السيدات يعانين مثل حنان وأكثر منها أيضًا… وهو الأمر الذي شاركها به العديد من الأعمال والفنية والنجوم حول العالم الذين كانت أعمالهم بمثابة طاقة نور وأنامل ذهبية تُشير إلى علة أو خطأ مرتكب وبهذه الإشارة فقط بدأ التصحيح والتعديل فى القوانين الظالمة لفئة من المجتمع أو التى تحمل عوارًا ما..

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