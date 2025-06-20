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ثقافة وفنون

كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها علي مسرح موازين وتوجه له رسالة (فيديو)

كارمن سليمان، فيتو
كارمن سليمان، فيتو

احتفلت المطربة كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها والمنتج الخاص بها مصطفي جاد، علي مسرح موازين في لقطة مفاجئة

كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها 

وقالت كارمن سليمان في تصريحات لها:" مصطفي مش بس جوزي، هو المتتج والشريك والداعم الأول هو الأساس 

وأحيت كارمن سليمان حفلا غنائيا ضمن مهرجان موازين بالمغرب في دورته ال 20 وسط تفاعل كبير من الجمهور 

ومن ناحية أخري بدأت الفنانة كارمن سليمان، تحضيرات ألبومها الجديد تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وتتعاون كارمن سليمان في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم عمرو الخضري وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلي الشاعر عمرو المصري والشاعر عمر عبده علي وغيرهم.

واستقبلت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد مولودهما الثاني، حيث نشرت كارمن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من الصور لها من داخل المستشفى وهي برفقة زوجها ونجلها الأول زين، بعد أن وضعت مولودها الثاني الذي لم تكشف عن نوعه.

وعلقت كارمن على الصور قائلة: "عيلتنا كبرت الحمد لله على كريم عطائه وتمام نعمته".

 

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المطربة كارمن سليمان كارمن سليمان زوج كارمن سليمان

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