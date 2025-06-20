لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

تعرض الفنان أحمد سعد، لحادث سير منذ قليل، وذلك عقب تجربة القيادة لسيارته الحديثة، قبل تعليق اللوحات المعدنية للسيارة.

في هذا السياق، نشر “سعد”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لسيارته المهشمة معلقًا بقوله: “لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث - بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير”.

على الجانب الآخر، كان أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا جديدا خلال يوم الاثنين الماضي بالجامعة الأمريكية والذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في بداية موسم صيفي حافل بالحفلات حيث يستعد "سعد" لإمتاع جمهوره بمجموعة كبيرة من الحفلات داخل وخارج مصر.

حفل "سعد" الأخير جاء بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الجامعة الأمريكية، حيث كان الاختيار الأول للطلاب ليقدم واحدة من أضخم حفلات الموسم بحضور الآلاف من الطلاب.

وقدم سعد عددا كبيرا من الأغنيات الحديثة والسابقة التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع وألف مرة" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

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