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خارج الحدود

ترامب يترأس اجتماعا للأمن القومي بشأن إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترأس اليوم الجمعة اجتماعا للأمن القومي بشأن إيران في البيت الأبيض بحضور كبار مساعديه.

ترامب يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي حول إيران 
 

وأكد الإعلام الأمريكي أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف على تواصل منتظم مع الإيرانيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع قيام قطر بدور الوسيط.

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ويأتي ذلك بعدما اجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وسط تصاعد الصدام العسكري الإيراني الإسرائيلي.

ودعا عراقجي، في تصريحات أدلى بها من جنيف، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان والجرائم التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، مشددا على أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها بكل السبل المشروعة.

وقال عراقجي: "على نظام إسرائيل أن يوقف فورا اعتداءاته"، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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ترامب إيران البيت الأبيض إسرائيل البرنامج النووي الإيراني

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