أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تزخر المدينة المنورة بالعديد من المزارات التاريخية والإسلامية، فقد أصبحت المدينة المنورة هي قبلة المسلمين بعد هجرة الرسول إليها ووفاته بها، كما شهدت المدينة المنورة فترة ليست بالقصيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، كما شهدت معظم غزواته ويمكن القول بل كل غزواته، كما شهدت كل بقة بالمدينة المنورة صلاة منه صلى الله عليه وسلم بأحد مواقعها، التي تحولت فيما بعد إلي مساجد تقام فيها الصلوات، وبذكر فيها اسم الله، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة

المسجد النبوي

المسجد النبوي

المسجد النبوي الشريف، هو أحد المساجد الثلاثة التي يأتي إليها المسافر، والصلاة فيها أفضل من ألف صلاة في الآخرين إلى جانب المسجد الحرام. بني من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم) ويشمل قبره الشريف مع اثنين من رفاقه الموقرين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. مستطيلة مع عشر مآذن طويلة، كما أنها أول مكان في شبه الجزيرة العربية تضيء بواسطة المصابيح الكهربائية.

مسجد القبلتين

مسجد القبلتين

المسجد الوحيد في العالم حيث أجريت الصلاة بقبلتين. ذهب الصحابة إلى قبيلتين في الصلاة. في البداية، كان القبلة في البيت المقدس وفي السنة الثانية من الهجرة، ذهب القبلة إلى المسجد الكبير، وأرسل النبي محمد أحد الصحابة لإبلاغ المسلمين في ضواحي المدينة المنورة. الرفاق والناس يصلون ويخبرونهم أنهم بدأوا صلواتهم إلى القبلة الجديدة. يعود تاريخ بناء مسجد القبلتين إلى عام 623 م ويتميز بلونه الأبيض الساطع.

مسجد قباء

مسجد قباء

مسجد قباء في المدينة المنورة أول مسجد بني على وجه التحديد في الإسلام، عندما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وقد وضع هو بنفسه صلى الله عليه وسلم الحجر الأول، ويتميز المسجد حاليا بمحراب ومآذن عالية ومنبر رخامي رائع في الداخل.

مسجد الميقات

مسجد الميقات

يعد مسجد الميقات من أهم مناطق الجذب السياحي في المدينة المنورة. ويزور الزوار المدينة المنورة قبل الشروع في رحلات الحج والعمرة، ومسجد الميقات أو أبيار علي هو المكان الذي يتم فيه سرقة الحجاج والعمرة، إما من قبل سكان المدينة المنورة أو في الخارج، يقع المسجد على الجانب الغربي من وادي العقيق، على بعد 14 كم من المسجد النبوي.

ومسجد الميقات تم بناؤه في عهد عمر بن عبدالعزيز وخضع للعديد من التجديدات حتى أمر الملك فيصل بن عبد العزيز بتمديدات واسعة نظرا لصغر حجم المسجد وعلى مر السنين تضاعف حجم المسجد عدة مرات لاستقبال عدد كبير من المؤمنون الذين يصلون إلى حوالي 5000 مصل.

المساجد السبعة

المساجد السبعة

تضم المدينة المنورة سبعة مساجد تعد من أهم المعالم، كما أنها من المعالم التاريخية القديمة مع أطراف الغزو حيث حفر المسلمون خندقًا لحمايتهم من جيش الكفار والدفاع عن مدينة النبي، كانت مواقع المساجد السبعة في الأصل أماكن المرابطين أثناء الغزو، وسميت المساجد باسم المرابطين، باستثناء مسجد الفتح، حيث كانت قبة خاصة للنبي.

أسماء المساجد هي مسجد الفتح ومسجد سلمان الفارسي ومسجد أبو بكر الصديق ومسجد عمر بن الخطاب ومسجد علي بن أبي طالب ومسجد فاطمة، والمسجد السابع هو مسجد القبلتين، الذي ليس بعيدًا عن هذه المساجد.

مسجد العنبرية

مسجد العنبرية

يعد مسجد الأنبارية من أشهر المساجد في المدينة المنورة ذو الطابع التاريخي ويقع في جنوب غرب المسجد النبوي في منطقة الأنبارية والتي تضم محطة الحجاز. تم بناء المسجد في عام 1326 م. خلال العصر العثماني نيابة عن السلطان عبد الحميد الثاني وتم تصميمه على الطراز العثماني. مع أحجار البازلت السوداء من الخارج، يتم طلاء الداخل باللون الأبيض.

مسجد أبو بكر الصديق

مسجد أبو بكر الصديق

يرجع تاريخ بناء مسجد أبو بكر الصديق إلى عام 1254هـ، ويقع في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف بحي العريضة، في مقابل مسجد الغمامة، فلا يفصل بينهما سوى الطريق العام.

يذكر المؤرخون أن الموقع الخاص بمسجد أبي بكر الصديق كان قد شهد صلاة العيد للرسول مرات عديدة، أما عن سبب تسمية المسجد بهذا الاسم، فيرجع المؤرخين ذلك الأمر لكون الخليفة أبو بكر الصديق كان قد صلى به أحد الأعياد أثناء خلافته، وقد شهد المسجد تطويرات في عهد عمر بن عبد العزيز ضمن الحركة العمرانية التي خص بها مساجد المدينة المنورة.

مسجد الغمامة

مسجد الغمامة

مسجد الغمامة يبعد مسافة 500 متر عن المسجد النبوي، وقد شهد آخر صلاة عيد للنبي الكريم، كما صلى به الرسول صلاة الاستسقاء، وقد سمي بهذا الاسم لأن غمامة كانت قد حجبت الشمس عن وجه النبي أثناء صلاته، كما اشتهر أيضًا بتأدية صلاة الغائب فيه على النجاشي.

كان مسجد الغمامة قد بني في عهد عمر بن عبد العزيز ومر بعديد من التجديدات والإصلاحات في فترات متفاوتة، ويعد من أشهر المعالم التاريخية والدينية التي تحظى بها المدينة المنورة، مما جعله محل عناية واهتمام من أجل الحفاظ على الطراز المعماري الذي يتميز به

الأماكن التي يجوز زيارتها في المدينة

فالأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة هي المسجد النبوي، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبرا صاحبيه، ومقبرة البقيع، ومسجد قباء، ومقبرة شهداء أحد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فهذه خمسة أماكن في المدينة، المسجد النبوي، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبرا صاحبيه، البقيع، شهداء أحد، مسجد قباء. وما عدا ذلك من المزارات في المدينة فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه... اهـ.

ولا بأس بزيارة جبل الرماة للفرجة والاطلاع على مكان المعركة.

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