الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة الروضة الشريفة

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، أن زيارة مقام سيدنا رسول الله ﷺ في المدينة المنورة تُعد من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي من أسباب نيل شفاعة الحبيب المصطفى ﷺ، ومن صور الوفاء لحقه على أمته.

الدكتور علي جمعة يوضح آداب زيارة المدينة المنورة وقبر النبي ﷺ

وأوضح عبر منشور مطول عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” آداب زيارة المدينة المنورة وقبر النبي الكريم ﷺ، أن من أهم ما ينبغي على الزائر استحضاره هو النية الخالصة لوجه الله، وأن تكون الزيارة قُربة ومحبة وتوقيرًا، مشددًا على أهمية الإعداد القلبي والسلوكي للزيارة.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن من المستحب أن ينوي الزائر التقرب إلى الله بالصلاة في مسجد النبي ﷺ، لما ورد من فضل عظيم في الصلاة فيه، وأن يكثر من الصلاة على النبي ﷺ أثناء الطريق، خاصة عند ظهور معالم المدينة، وأن يسأل الله أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها منه.

آداب زيارة المسجد النبوي

ونوَّه بأهمية الطهارة الظاهرة والباطنة قبل الدخول إلى المسجد النبوي الشريف، فيُستحب الاغتسال والتطيب ولبس أفضل الثياب، مع استحضار عظمة المكان، فهو أشرف بقاع الأرض بعد مكة المكرمة.

وعند دخول المسجد النبوي، دعا الدكتور علي جمعة إلى قراءة دعاء الدخول، ثم صلاة ركعتين تحية المسجد في الروضة الشريفة، ثم التوجه إلى المقام الشريف بوقارٍ وخشوع، مستقبلًا الحجرة النبوية الشريفة، لا القبلة، وغاضًّا الطرف عن النظر المباشر، ثم السلام على النبي ﷺ بصوت معتدل، بصيغة جامعة من صيغ السلام التي كان الصحابة والتابعون يدعون بها، مؤكدًا أن الاقتصار على ما يحفظه الزائر جائز، وحبذا لو لم يقرأ من ورقة أو هاتف.

وبيّن الدكتور علي جمعة أنه يُستحب تبليغ السلام نيابة عمن أوصاه، ثم السلام على صاحبي رسول الله ﷺ، أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والثناء عليهما بما هما أهله، ثم التوجه إلى القبلة للدعاء في الروضة، خاصة في المواضع التي ثبت فضلها.

الإكثار من الصلاة في الروضة الشريفة

ودعا الزائرين إلى الإكثار من الصلاة في الروضة الشريفة، لقوله ﷺ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»، وإلى أداء الصلوات المفروضة والنوافل في مسجد النبي ﷺ، مع نية الاعتكاف فيه إن أمكن.

كما حث الدكتور علي جمعة على زيارة مقبرة البقيع، لا سيما يوم الجمعة، والدعاء لأهلها، وزيارة شهداء أُحد وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فضلًا عن زيارة مسجد قباء، وخاصة يوم السبت، اقتداء بالنبي ﷺ الذي قال: «صلاةٌ في مسجد قباء كعُمرة».

وفي ختام بيانه، شدد الدكتور علي جمعة على أهمية التحلي بالأدب والسكينة داخل المدينة المنورة، لا سيما في جوار النبي ﷺ، وعدم رفع الصوت أو الخوض في المشاحنات، مستشهدًا بقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ...} [الحجرات: 2-3]، موضحًا أن هذا الأدب واجب في حياته ﷺ وبعد وفاته، بل يجب أيضًا في مجالس الحديث الشريف وقراءة سنته الطاهرة.

وقال: "لقد حرص الصحابة الكرام والسلف الصالح على الالتزام بأقصى درجات التوقير في حضرته ﷺ، حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ومن واجبنا أن نقتدي بهم، وأن نُعظّم هذا المقام الشريف، وأن نُراعي في زيارتنا حسن الأدب، رجاء أن ننال بركة الزيارة وشفاعة الحبيب ﷺ".

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