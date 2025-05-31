يفضل بعض الحجاج زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي، ومع أن زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي ليست شرطًا، أو واجبًا في الحج، بل ليس لها أي رابط أو صلة بالحج، وليس لها إحرام، إلا أنها مشروعة ومستحبة في أي وقت طوال العام، وزيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي هي زيارة مستحبة لمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومثواه، كما أن المسجد النبوي أحد المساجد التي يُسن شد الرحال إليه، وخلال السطور التالية نستعرض معكم حكم زيارة المدينة المنورة أثناء مناسك الحج وفضلها.

فضائل وأسماء المدينة المنورة

هي طيبة وطابة وهي الدار، هذه بعض أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها، وأما طابة وطيبة فمن الطيب، وهو الرائحة الحسنة، فهي آمنة مستقرة وهي طيبة العيش حسنة المسكن، وهي دار هجرته وموطن ولايته، منها انتشر النور فعمّ الدنيا وجلل أركانها. اختصها الله عز وجل بفضائل مِن عنده، ومزايا من فضله، فهي في الدنيا أفضل البقاع بعد مكة كرمها الله وشرَّفها، فمن فضائلها:

1- أنها دار هجرته صلى الله عليه وسلم وأصحابه: فهي الحاضن الأول والمستقبل الأوحد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعرض عنه العرب قاطبة.

2- هي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاد: ففي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام دعا ربه قائلا: ( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد)، وقال في جبل أحد: (هذا جبل يحبنا ونحبه )، أما حبه لأهلها فقد بلغ مبلغًا عظيما، حتى صرح بمكنونه لهم فقال: (لو سلك الناس واديًا وسلكتِ الأنصار واديًا أو شِعْبًا، لسلكتُ وادي الأنصار أو شِعب الأنصار).

3- أنها حرام بحرمة الله ورسوله إلى يوم الدين: فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ودعا ربه فقال: ( اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها) رواه البخاري. واللابتان الحرتان وهي الأرض التي تغطيها الحجارة السوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما.

4- وجود مسجده صلى الله عليه وسلم: وهو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، لذلك كانت الصلاة فيه مضاعفة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) متفق عليه، ويُختص المسجد النبوي أيضًا باستحباب شدّ الرحال إليه كما جاء في الحديث: (لا تُشد الرِحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى) متفق عليه.

5- الروضة الشريفة: وهذه فضيلة أخرى للمدينة النبوية، وهي وجود الروضة الشريفة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها روضة من رياض الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة).

6- مسجد قباء: وهو أحد فضائل المدينة، ويُختص بأنَّ من أتاه فصلى فيه كانت له كعمرة، لما رواه النسائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خرج حتى يأتي هذا المسجد - مسجد قباء - فصلى فيه كان له عدل عمرة) وفي سنن الترمذي عن أسيد بن ظهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلاة في مسجد قباء كعمرة).

7- فضيلة العيش فيها وتفضيلها عما سواها من البلاد بأحاديث صحاح ثابتة: فقد قال عليه الصلاة والسلام: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها) رواه الترمذي، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على لأوائها، وألا تمنع المسلم شدتها من البقاء فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنتُ له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة). وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شديد التعلق بها حتى كان يدعو الله أن يجعل موته فيها، فكان من دعائه " اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك " فاستجاب الله دعاءه.

8- بركة طعامها: فهي أرض مباركة، بارك الله في أقواتها وأرزاقها ومدها وثمرها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ففي صحيح مسلم أن الناس كانوا إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه)، وقد دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء المبارك؟.

9- مُصانة من الطاعون والدجال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) متفق عليه.

10- المدينة تنفي خبثها: فعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما، فقال: أقلني فأبى ثلاث مرار، فقال: (المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ) رواه البخاري، وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنها طيبة ـ يعني المدينة ـ وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة ) رواه مسلم.

11- مأوى الإيمان ومأرزه: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الإيمان ليَأْرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحية إلى جحرها ) متفق عليه. ومعنى يأرز أي: ينضم إليها ويجتمع فيها.

12- القبر الشريف: وهو مما ضمته المدينة النبوية، على صاحبها صلوات الله وسلامه الدائمين الشاملين، فينبغي لمن قصد مسجده بالزيارة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، وقد بينا ذلك في مقال آداب زيارة المسجد النبوي.

آداب زيارة المدينة المنورة

يُسن للزائر الذهاب إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عّد الصلاة فيه خيرًا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويذكر الله ويصل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب رحمته قائلًا: أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويشرع هذا الدعاء عند دخول جميع المساجد.

وبعد دخول المسجد النبوي يبادر بالصلاة ركعتين تحية المسجد وحبذا لو كانت في الروضة وإلا فليصل في أي مكان من المسجد النبوي.

ثم يتوجه الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه مستقبلًا له ويبدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم أجزه عن أمته أفضل الجزاء , ثم يتحول إلى يمينه قليلًا يقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسلم عليه ويدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان،ثم يتحول قليلًا مرة أخرى إلى يمينه يقف أمام قبر عمر رضي الله عنه فتسلم عليه ويدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان.

الأماكن التاريخية في المدينة المنورة

ويُسن للزائر الكريم زيارة قبور أهل البقيع وفيها العديد من الصحابة ومنهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وكذلك زيارة قبور شهداء أحد ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ويسلم عليهم ويدعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند زيارة القبول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.

كما يُسن للزائر طالما أنه يتواجد في المدينة أن يذهب متطهرًا إلى مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام فيزوره ويصلي فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك.

متى تفضل زيارة المسجد النبوي بعد أم قبل الحج؟

في أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، وبعده أفضل، ونصوص العلماء في ذلك كثيرة. والله أعلم.

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