بعد الهجوم الإيراني، معلومات عن بئر السبع وأهميتها الاستراتيجية

قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن طهران استهدفت في هجوم صاروخي على بئر السبع مركز غاف يام نيغيف التكنولوجي، مشيرة إلى أن المركز المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يجري تحقيقا بشأن سقوط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع فجر اليوم الجمعة دون اعتراضه، مما خلف عشرات الإصابات.

وأقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط مباشرة في بئر السبع ولم يتم اعتراضه، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الصاروخ كان يحمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوجرام.

أقدم وأكبر مدن فلسطين التاريخية

وبحسب «الجزيرة»، فإن بئر السبع أقدم وأكبر مدن فلسطين التاريخية، وأول مدينة فلسطينية احتلتها القوات البريطانية عام 1917، حكمها العثمانيون قرونا طويلة، وكانت رقما صعبا في الحروب التي شهدتها المنطقة، خاصة الحروب العربية الإسرائيلية نظرا لموقعها الإستراتيجي.

موقع بئر السبع الاستراتيجي وعدد السكان

يقع قضاء بئر السبع جنوبي فلسطين على بعد 71 كيلومترا جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، ويحده من الغرب قضاء غزة، ومن الشرق الأردن وجنوب البحر الميت ووادي عربة، ومن الشمال قضاء الخليل، ومن الجنوب خليج العقبة.

ويبلغ عدد قرى منطقة بئر السبع 23 قرية، ثلاث منها مهجرة، وهي الخلصة وترابين وعصلوج، و19 قرية أزيلت، من بينها جبارات وحناجرة والعمارة والعراقيب وغيرها.

بلغ عدد سكان مدينة بئر السبع 185 ألف نسمة بحسب تعداد العام 2005، الأغلبية الساحقة منهم من اليهود، وذلك بعد تهجير معظم سكانها العرب إثر حرب 1948.

ويقدر بعض المتابعين والأكاديميين عدد سكان بئر السبع حاليا بنحو 200 ألف نسمة، بعضهم فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية، وسلبت منهم أغلبية أراضيهم وممتلكاتهم.

وسكان بئر السبع الأصليون هم من القبائل البدوية، وقد هجّروا إلى مخيمات اللجوء في مدينة أريحا ثم إلى الأردن، ويوجد بعضهم في غزة.

وتعتبر المدينة -التي تمتد على مساحة 84 كيلومترا مربعا- مركزا للتجارة والاتصالات بين تجار القدس والخليل وغزة والمجدل والقبائل البدوية.

وقد شكلت الزراعة النشاط الأساسي للسكان البدو الذين استقروا حول المدينة، إلى جانب ممارستهم تربية المواشي، ويعتبر الشعير والقمح والذرة والعدس والفول أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة.

المراكز الصناعية المختصة في مواد البناء والصناعات

أما الصناعة في المدينة فقد عاشت حقبتين: الأولى قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتميزت ببساطة ومحدودية الوسائل المستعملة، وكانت في أغلبيتها تقليدية كطحن الحبوب ودباغة الجلود وأعمال الحدادة والنسيج.

وتميزت المرحلة الأخرى بعد الاحتلال الإسرائيلي للمدينة بإقامة الكثير من المراكز الصناعية المختصة في مواد البناء والصناعات المعدنية والأدوات الصحية والصناعات الكيميائية.

في عام 1917 احتل البريطانيون بئر السبع، فكانت أول مدينة فلسطينية تحتلها القوات البريطانية، وخلال الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 دافع السكان البدو عن مدينتهم في وجه القوات الإسرائيلية، ونظرا للتباين الواضح بين الجانبين على مستوى التجهيز العسكري سقطت المدينة في أيدي الاحتلال يوم 21 أكتوبر 1948.

تمتلك المدينة رصيدا حضاريا مهما

تمتلك المدينة رصيدا حضاريا مهما بالنظر إلى ما عاشته من أحداث وتوالي دول وحضارات على حكمها، ومن المعالم التي لا تزال قائمة:

- أطلال المدينة القديمة

- المسجد الكبير الذي بناه العثمانيون، قبل أن يستخدم مع مطلع خمسينيات القرن الماضي متحفا لتأريخ المدينة.

- "السراي"، وهو مبنى الحاكم العثماني

- محطة القطار

وقد أعلنت منظمة اليونسكو أطلال مدينة بئر السبع القديمة موقعا للتراث العالمي عام 2005، وذلك بعد أن عُثر عليها في حفريات أثرية شمال شرق المدينة.

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