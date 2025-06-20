في نهاية أسبوع مليء بالتعب والتعرض لأشعة الشمس والملوثات، تحتاج البشرة إلى عناية خاصة لاستعادة نضارتها وحيويتها.

ومن أفضل الطرق للعناية بالبشرة هى استخدام قناع طبيعي يحتوي على مكونات مغذية تساعد على تنظيف البشرة بعمق وترطيبها دون أضرار كيميائية.

قناع طبيعي للعناية بالبشرة نهاية الأسبوع

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي للعناية بالبشرة نهاية الأسبوع.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان المطحون

بضع قطرات من ماء الورد (اختياري للترطيب والنعومة)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي الزبادي مع العسل حتى يمتزجا جيدًا.

أضيفي مسحوق الشوفان وامزجي حتى تحصلي على قوام كريمي.

أضيفي ماء الورد إذا رغبتِ في نعومة إضافية.

اتركي الخليط يرتاح دقيقة قبل الاستخدام.

اغسلي وجهك جيدًا بماء فاتر وجففيه بلطف.

ضعي القناع على الوجه والرقبة بالتساوي، مع تجنب منطقة العين.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ بحركات دائرية لطيفة لتقشير خفيف.

جففي بشرتك وضعي مرطبك المعتاد.

هذا القناع يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وتنظيف المسام، وهو مضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي يعزز نعومة البشرة، ومهدئ ومرطب طبيعي، يزيل خلايا الجلد الميتة بلطف، وينعش البشرة ويقلل من تهيجها.

استخدمي هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع فقط.

يناسب هذا القناع جميع أنواع البشرة، خاصة الحساسة والجافة.

يفضل تجربته على جزء صغير من البشرة أولا للتأكد من عدم وجود تحسس.

قناع طبيعي للعناية بالبشرة نهاية الأسبوع

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:



لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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