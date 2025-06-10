الثلاثاء 10 يونيو 2025
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صحة ومرأة

قناع الدقيق لتنظيف مسام البشرة بعمق وتفتيحها

قناع الدقيق
قناع الدقيق

قناع الدقيق من الوصفات الطبيعية الشائعة للعناية بالبشرة، ويتميز هذا القناع بخصائصه المهدئة والمغذية، وهو مناسب لمعظم أنواع البشرة، خاصة الدهنية والمختلطة.

ويعمل قناع الدقيق على تنظيف البشرة وتفتيحها وترطيبها ويمكن إضافة مكونات عديدة له على حسب نوع البشرة وتحرص الفتيات على تطبيقه على البشرة.

 

قناع الدقيق لتنظيف البشرة بعمق وتفتيحها 

 وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الدقيق لتنظيف مسام البشرة بعمق وتفتيحها.

المكونات:-

ملعقتان من دقيق القمح

ملعقة كبيرة من الحليب

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق ونضيف له اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب حتى تتكون خلطة كريمية متجانسة وسهلة الفرد.
  • نفرد القناع على الوجه فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نفرك القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد أولا لتجنب أي تحسس.
  • لا يستخدم القناع أكثر من 2–3 مرات أسبوعيا.
  • يرطب الوجه جيدا بعد إزالة القناع.
  • يحفظ القناع بعيدا عن العينين.
  • قناع الدقيق للبشرة هو خيار طبيعي وآمن لتحسين مظهر الجلد والحفاظ على نضارته، بفضل سهولة تحضيره وتنوع طرق استخدامه، ويعتبر من أفضل الأقنعة المنزلية التي يمكنك إضافتها إلى روتينك الجمالي.
قناع الدقيق لتنظيف البشرة بعمق وتفتيحها 
قناع الدقيق لتنظيف البشرة بعمق وتفتيحها 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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