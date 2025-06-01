الأحد 01 يونيو 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لسنفرة البشرة قبل العيد لإشراقة مميزة

سنفرة البشرة
سنفرة البشرة

سنفرة البشرة، أيام قليلة ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك حيث تجمع الأهل والأصدقاء  لذا تحرص الفتيات على الظهور ببشرة مشرقة وأكثر جاذبية.

وتحرص الفتيات خلال الأيام التى تسبق العيد المبارك على تطبيق الوصفات الطبيعية التي تعزز من نضارة البشرة وتجعلها ناعمة وصافية.

 

قناع طبيعي لسنفرة البشرة قبل العيد 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لسنفرة البشرة قبل العيد لاشراقة مميزة.

المكونات:-

1 ملعقة كبيرة سكر بني (أو أبيض)

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري – للبشرة الدهنية فقط)

طريقة التحضير والاستخدام:

  • اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي المزيج على بشرة نظيفة وجافة.
  • دلكي وجهك بحركات دائرية لطيفة لمدة 2-3 دقائق، مع التركيز على المناطق الجافة أو التي فيها رؤوس سوداء (مثل الأنف والذقن).
  • اتركي الماسك لمدة 5 دقائق إضافية.
  • اشطفي وجهك بماء فاتر ثم بماء بارد لغلق المسام.
  • رطبي وجهك بكريمك المعتاد أو بزيت خفيف (مثل زيت اللوز الحلو).
  • يفضل استخدام القناع مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.
  • تجنبي الليمون إذا كانت بشرتك حساسة.
  • جربي القناع على منطقة صغيرة من بشرتك أولًا للتأكد من عدم وجود تحسس.
قناع طبيعي لسنفرة البشرة قبل العيد 
قناع طبيعي لسنفرة البشرة قبل العيد 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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