تؤثر ارتفاع درجات الحرارة على البشرة مما يسبب سخونتها وظهور الالتهابات بها ما يؤثر على مظهرها بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات خلال فصل الصيف على تكثيف الوصفات الطبيعية التى تبرد البشرة وتحافظ على نضارتها ما يزيد من جمال صاحبتها.

وصفة طبيعية لتهدئة البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتهدئة البشرة من حر الصيف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي

½ ثمرة خيار مبشورة أو مهروسة

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري لزيادة الترطيب والانتعاش)

قطرتان من زيت النعناع أو زيت اللافندر للتبريد والتهدئة

طريقة التحضير:

ابشري نصف ثمرة الخيار واخلطيها مع جل الصبار جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي ماء الورد والزيت العطري (إن وُجد).

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 15 دقيقة ليبرد قبل الاستخدام.

نظفي بشرتك أولا بغسول خفيف.

ضعي طبقة من الماسك على وجهك أو أي منطقة متهيجة من الجلد.

اتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفيه بالماء البارد وجففي وجهك بلطف.

هذا القناع يرطب ويهدئ الحروق والاحمرار الناتج عن الشمس، كما ينعش البشرة ويقلل الانتفاخ والالتهاب، ويرطب وينعش البشرة ويوازن درجة الحموضة.

استخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا أو عند الحاجة بعد التعرض للشمس.

احفظي الباقي في الثلاجة لمدة يومين فقط.

وصفة طبيعية لتهدئة البشرة من حر الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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