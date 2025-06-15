قناع طبيعي بمكونات اقتصادية لسنفرة البشرة وتعزيز نضارتها

سنفرة البشرة من خطوات العناية بالبشرة المهمة التى يجب تكرارها أسبوعيا للحفاظ على جمال البشرة وحمايتها من البثور السوداء وحب الشباب.

وسنفرة البشرة تعمل على تجديد خلايا البشرة وإزالة طبقات الجلد الميت مع تنظيف مسام البشرة، لذا تحرص الفتيات على تطبيقه باستمرار.

قناع طبيعي لسنفرة البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لسنفرة البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من السكر البني أو الأبيض (مقشر طبيعي)

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي (مرطب ومضاد للبكتيريا)

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند (يغذي وينعم البشرة)

بضع قطرات من عصير الليمون (للبشرة الدهنية فقط)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

ضعي القناع على بشرتك النظيفة والرطبة.

باستخدام أطراف الأصابع، افركي القناع بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.

اتركيه على الوجه 5 دقائق إضافية لامتصاص الفوائد.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر، ثم ضعي تونر ومرطب خفيف.

يستخدم القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع فقط.

لا ينصح باستخدامه على البشرة الملتهبة أو المتشققة.

تجنبي الفرك العنيف، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.

اختبري القناع على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل.

السنفرة الطبيعية طريقة آمنة وفعالة للحفاظ على بشرة ناعمة، نضرة، وخالية من الشوائب، بشرط استخدامها بلطف وانتظام.

احرصي على ترطيب البشرة بعد كل سنفرة لتجنب الجفاف والتهيّج.

قناع طبيعي بمكونات اقتصادية لسنفرة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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