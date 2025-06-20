إيران تعلن مهاجمة بنى تحتية عسكرية في إسرائيل بمسيرات قتالية تستخدم لأول مرة
أعلنت إيران، مهاجمتها بنى تحتية عسكرية في إسرائيل بمسيرات قتالية تستخدم لأول مرة.
كما أفادت تقارير إسرائيلية، باعتراض مسيرات قادمة من جهة سوريا.
وأمس الخميس ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القوات الإيرانية أمرت بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية.
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