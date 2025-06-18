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محافظ بنى سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع المرسى السياحي شرق النيل

محافظ بنى سويف يتفقد
محافظ بنى سويف يتفقد مشروع المرسى السياحى الشرقي، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بموقع مشروع إنشاء المرسى السياحي الجديد على الساحل الشرقي لنهر النيل بمدينة بني سويف، والذي يمثل أحد المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي في دعم وتنشيط القطاع السياحي بالمحافظة.

ويأتي المشروع ضمن رؤية متكاملة تستهدف إبراز بني سويف كمحطة رئيسية على خريطة السياحة.

محافظ بنى سويف يتفقد مشروع المرسى السياحى الشرقي

وخلال جولته التفقدية، اطلع محافظ بني سويف، على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث ناقش مع القائمين على التنفيذ والمختصين الفنيين تفاصيل مراحل العمل الحالية، وأوجه الدعم المطلوبة لتذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، خاصة أن المشروع يمثل واجهة سياحية مهمة للزائرين والمقيمين على حد سواء.

وأكد محافظ بني سويف أن مشروع المرسى السياحي من شأنه تنشيط الرحلات النيلية المنتظمة بين محافظات الصعيد والقاهرة، ويجعل من بني سويف نقطة توقف رئيسية للسائحين ضمن مساراتهم السياحية عبر النيل من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر أيضًا فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأهالي المحافظة.

إنشاء مرسى سياحي على مساحة 40 ألف متر مربع

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مرسى سياحي بإجمالي مساحة حوالي 40 ألف متر مربع، يحتوي على مساحات خضراء ومنطقة انتظار سيارات ورصيف للسفن، حيث تم الانتهاء من أعمال التكريك بنسبة 100%.

وتم طرح وترسية أعمال الرصيف لاند سكيب، الكهرباء وأعمال الحماية المدنية وذلك بمعرفة التوسع الأفقي التابع لوزارة الري، بينما تم الانتهاء من أعمال تسوية الموقع وجاري أعمال الحفر وتم صب قواعد خرسانية لإنشاء السور.

رافق محافظ بني سويف، خلال جولته كل من المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، الدكتور محمد طه ممثل  مركز البحوث ودراسات الهندسة المدنية، جامعة القاهرة، "استشاري المحافظة"، وعلى يوسف رئيس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمهندس أحمد الحسيني مدير التوسع الأفقي، والمهندس أحمد شريف عارف رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالوجه القبلي، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والمهندس طه رجب مدير المشروع، ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة، ومسئولو شركات المرافق ذات الصلة.

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