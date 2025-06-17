باستخدام رمز QR، بني سويف تُطلق منظومة ذكية لضبط مواقف الأجرة وحماية الركاب

أعلنت محافظة بني سويف عن بدء تطبيق منظومة جديدة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات تعريفة الأجرة أو خطوط السير والسلوكيات غير المنضبطة من بعض السائقين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الرامية إلى ضبط منظومة العمل بمواقف سيارات الأجرة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

منظومة جديدة لضبط مواقف الأجرة ببني سويف

وأعلنت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه قد بدأ التطبيق الفعلي للمنظومة من خلال حملة ميدانية نُفذت بتكليف من المحافظ، وتحت إشراف اللواء سامى علام السكرتير العام، حيث تم وضع ملصقات تعريفية بعدد من المواقف الرئيسية، من بينها موقفي محيي الدين، وتضمنت هذه الملصقات: رمز QR يمكن مسحه عبر الهاتف المحمول للدخول المباشر إلى نموذج تقديم الشكوى، وأرقام اتصال مباشرة للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عاجلة.

منظومة لشكاوى السائقين المخالفين ببني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، على الحفاظ الكامل على سرية بيانات المواطنين مقدمي الشكاوى، مع الالتزام بالتعامل الجاد مع كافة البلاغات من خلال فرق متابعة وتفتيش متخصصة تتولى فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أن المنظومة سيتم تعميمها تدريجيًا على باقي المواقف بجميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة شاملة لضبط الخدمة على مستوى المحافظة، والدفع بكافة الجهود في هذا الشأن.

الحفاظ على سرية بيانات اصحاب الشكاوى

وأكدت محافظة بني سويف أن نجاح المنظومة يعتمد بدرجة كبيرة على التفاعل الإيجابي من المواطنين، حيث يُمثل وعي المواطن وشراكته الفاعلة حجر الزاوية في ضبط منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمة، ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو سلوكيات غير منضبطة عبر الوسائل المتاحة بالمنظومة، مؤكدة أن كل شكوى يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرية، وأن مساهمة المواطنين تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستوى خدمة يليق بأبناء المحافظة.

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