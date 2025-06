أسعار ومواصفات سيارات شانجان بالسوق المصري

6/20/2025 4:00:10 AM

الجمعة 20/يونيو/2025 - 04:00 ص 6/20/2025 4:00:10 AM

طرح الوكيل الحصري لعلامة شانجان، عن طرازين جديدين كليًا: شانجان Uni-V، السيارة الرياضية المتكاملة، وشانجان Eado Plus، السيدان العائلية الواسعة.





مواصفات سيارة شانجان Uni-V الرياضية

تتميز شانجان Uni-V السيارة بأبعاد مثالية تعزز ثباتها وراحتها على الطريق، حيث يبلغ طولها 4,680 مم، وعرضها 1,838 مم، وارتفاعها 1,430 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,750 مم وارتفاع عن الأرض يبلغ 152 مم. كما تأتي بسعة صندوق أمتعة 380 لترًا، وخزان وقود بسعة 51 لترًا، ما يجعلها ملائمة للاستخدام اليومي والسفر الطويل.



تم تزويد شانجان Uni-V بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يولّد 185 حصانًا عند 5500 دورة/دقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر بين 1500 و4000 دورة/دقيقة. بالإضافة إلي ناقل حركة (7DCT WET)، ما يوفّر تسارعًا سلسًا واستجابة فورية تضيف طابعًا رياضيًا ممتعًا لكل رحلة.



توفر Uni-V مجموعة متكاملة من أنظمة الأمان التي تمنح السائق والركاب أقصى درجات الحماية، منها 6 وسائد هوائية، نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP). وتشمل السيارة أيضًا برنامج الثبات على المرتفعات (HAC)، مكابح يد إلكترونية (EPB)، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، بالإضافة إلى خاصية المساعدة في الزحام (TJA) وكشف النقاط العمياء (BSD). كما تعزز كاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة من سهولة المناورة والسلامة في مختلف الظروف.



وتحتوي المقصورة على مزيج متناغم من التقنية والراحة، مع شاشة عدادات رقمية مقاس 10 بوصة، وشاشة ترفيهية مقاس 10.25 بوصة تدعم Apple CarPlay وBluetooth®️، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بـ8 سماعات. وتم تجهيز السيارة بناقل حركة إلكتروني، وتحكّم في ناقل الحركة من عجلة القيادة، إلى جانب مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا، وفرش جلد أنيق، وإضاءة داخلية خافتة ملونة. كما تشمل التجهيزات المتقدمة: سقف بانورامي، نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC)، ومقابض أبواب مخفية تضيف لمسة انسيابية مستقبلية.





مواصفات سيارة Eado Plus المتميز في فئة السيدان



حصلت سيارة شانجان Eado Plus على محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 178 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن.متر ضمن نطاق 1500 إلى 4000 دورة في الدقيقة. ويقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (7DCT) يمنح السائق استجابة سلسة وتسارعًا ديناميكيًا، ما يجعل السيارة مثالية للقيادة على الطرق السريعة.



وتتميّز Eado Plus بسعة تخزين كبيرة تبلغ 520 لترًا في صندوق الأمتعة، ما يعزز من عمليتها للعائلات والرحلات الطويلة. وتضفي الجنوط الرياضية مقاس 17 أو 18 بوصة مظهرًا أنيقًا، مع ثبات على الطريق.



تأتي السيارة مزودة بمنظومة أمان متكاملة تعكس التزام شانجان بأعلى معايير السلامة، حيث تضم ست وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى مكابح يد إلكترونية (EPB) لضمان أقصى درجات التحكم والثبات. كما تشمل أنظمة الأمان المتقدمة نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وتحذير المسافة الخلفية، وكاميرا رؤية محيطية 540 درجة، ونظام التحذير عند الخروج من الحارة (LDW)، والمساعدة في البقاء داخل الحارة (LKA)، والمساعدة في الزحام (TJA)، إلى جانب نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM)، ونظام التحكم المتكامل في السرعة التكيفية (IACC).





