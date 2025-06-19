الخميس 19 يونيو 2025
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خارج الحدود

‏الرئيس الإيراني: سنتجاوز هذه الأيام الصعبة

‏الرئيس الإيراني
‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قال ‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس: “سنتجاوز هذه الأيام الصعبة”.

كما قال حزب الله اللبنانية اليوم الخميس: إن التهديد بقتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي حماقة وتهور وعواقبه وخيمة.

وأضاف حزب الله: أمريكا ستكتشف أنها وقعت في هوة سحيقة بسبب دعمها للعدوان الإسرائيلي على غزة والمقاومة وإيران.

ترامب يلمح لاغتيال المرشد الإيراني على خامنئي

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال: صبرنا ينفد وعلى إيران الاستسلام غير المشروط.

وتابع ترامب: نعرف تماما أين يختبئ المرشد الإيراني علي خامنئي، لكننا لن نقضي عليه الآن.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أصبحنا نسيطر على أجواء طهران، إيران لديها معدات ولكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية.

ترامب يطالب مجددا بإخلاء العاصمة الإيرانية طهران 

وطالب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض مرة أخرى بإخلاء العاصمة الإيرانية "طهران" وفرض شرطا على إيران هو الاستسلام الكامل غير المشروط.

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خامنئي المرشد الايراني الاعلي غزة إيران ترامب

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ترامب: نعرف أين يختبئ المرشد الإيراني ولن نقضى عليه حاليا

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