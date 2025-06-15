نتنياهو يعترف بمحاولة اغتيال المرشد الإيراني، ونقل خامنئي إلى مخبأ تحت الأرض

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، إن التقارير المتداولة حول اعتراض الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على خطة اغتيال خامنئي صحيحة.

نتنياهو يعترف بمحاولة اغتيال المرشد الإيراني

وتابع نتنياهو فى تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" في سياق تعليقه على التخطيط لاغتيال خامنئي، أن التقارير المتداولة عن اعتراض ترامب غير كاذبة، نفعل ما يلزم وسنفعل ما يلزم، وواشنطن تعرف مصلحتها جيدا.

نقل علي خامنئي إلى مخبأ تحت الأرض

قال مصدران فى إيران، الأحد، إن المرشد آية الله علي خامنئي تم نقله إلى "مخبأ تحت الأرض" بعد ساعات من بدء الهجوم الإسرائيلي.

ونقل موقع "إيران إنترناشونال" عن المصدرين تأكيدهم، أن المرشد الأعلى الإيراني "نُقل إلى مخبأ تحت الأرض في ليفيزان، شمال شرقي طهران، بعد ساعات من بدء إسرائيل هجماتها على طهران صباح الجمعة".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد نقلت فى وقت سابق اليوم الأحد عن مسؤولين أمريكيين قولهما، إن ترامب عارض خطة إسرائيلية في الأيام الأخيرة لاغتيال خامنئي.

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