الجيش الأمريكي ينشر سفنا حربية بالشرق الأوسط لحماية إسرائيل من الرد الإيراني

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” نشر سفنًا حربية بالشرق الأوسط للمساعدة بحماية إسرائيل والقوات الأمريكية من أي رد إيراني محتمل.

البنتاجون ينشر سفنًا حربية بالشرق الأوسط للمساعدة بحماية إسرائيل

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن "الهجمات القادمة المخطط لها ستكون أكثر وحشية"، معلنا أن كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في العالم في طريقها إلى إسرائيل.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "منحت إيران فرصة تلو الأخرى لعقد اتفاق، وخاطبتها بأشد العبارات، قائلا: "فقط افعلوها"، معتبرا أنه "رغم كل محاولاتها (إيران) واقترابها من تحقيق ذلك، فإنها لم تتمكن من إبرام الاتفاق".

وأوضح ترامب أنه حذر إيران من أن ما ينتظرها سيكون أسوأ بكثير مما تعرفه أو تتوقعه أو سمح لها بمعرفته، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تصنع أفضل وأكثر الأسلحة فتكا في العالم، وبفارق كبير، وأن لدى إسرائيل كميات كبيرة منها، والمزيد في الطريق، والإسرائيليين يعرفون جيدا كيف يستخدمون تلك الأسلحة".

وأشار إلى أن بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة، لكنهم لم يدركوا ما كان على وشك الحدوث، مؤكدا أن "جميعهم باتوا أمواتا الآن، وأن الوضع سيزداد سوءا".

ولفت إلى أن هناك بالفعل قدرا كبيرا من الموت والدمار، لكنه أشار إلى أن الفرصة لا تزال متاحة لوقف هذا "الذبح"، محذرًا من أن الهجمات القادمة المخطط لها ستكون أكثر وحشية.

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