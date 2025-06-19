الإعلام العبري: تسرب مواد خطرة جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في النقب

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن مواد خطرة تسربت جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب بصواريخ إيرانية.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث.

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