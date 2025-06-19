إدارة مستشفى سوروكا: أضرار واسعة في أقسام مختلفة من المستشفى نتيجة سقوط صاروخ بشكل مباشر

أعلنت إدارة مستشفى سوروكا، عن أضرار واسعة في أقسام مختلفة من المستشفى نتيجة سقوط صاروخ بشكل مباشر.

كما ذكر إعلام عبري، أن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافا مباشرة في مدن تل أبيب ورمات جان وحولون وبئر السبع.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بسقوط أحد الصواريخ على مبنى وسط تل أبيب ودمار واسع.

وأوضحت تقارير إسرائيلية بإصابة مبنى البورصة الإسرائيلية في منطقة رامات جان قرب تل أبيب.

كما أكدت وسائل إعلام بسقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر في 4 مناطق في إسرائيل أعقبه هجوم بالمسيرات.

وأشارت إلى دمار واسع أصاب عدة مبان وأنباء عن وجود عالقين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ثلاثة صواريخ وقعت في غوش دان وواحد في الجنوب وسط وقوع أضرار مادية كبيرة ووقوع ضحايا.

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