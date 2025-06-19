تل أبيب بتولع، صواريخ ومسيرات إيرانية تضرب قلب إسرائيل في أكبر هجوم خلال 48 ساعة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر في 4 مناطق في إسرائيل أعقبه هجوم بالمسيرات.

ودوّت صافرات الإنذار في مناطق إسرائيلية واسعة، بينما أعلن التلفزيون الإيراني أن هجومًا مزدوجًا بالصواريخ والطائرات المسيرة بدأ باتجاه إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد تسلل مسيرات عدة إلى منطقة الجليل، بينما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوّت في بلدات عدة بالجليل شمالي إسرائيل تحذيرا من تسلل مسيرات.

ودعت الإسرائيليين إلى الدخول إلى الملاجئ.

وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 25 صاروخًا سقطت في إسرائيل.

ووصفت إذاعة جيش الاحتلال الهجوم الإيراني بأنه الأكبر خلال 48 ساعة الماضية، قائلة إن إيران أطلقت دفعة تضم ما بين 20 إلى 30 صاروخًا.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن بلاغات وخشية من وجود عالقين في منطقة تل أبيب الكبرى جراء القصف الإيراني، ووصفت الدمار الناجم عن الهجوم بأنه واسع.

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