الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تل أبيب بتولع، صواريخ ومسيرات إيرانية تضرب قلب إسرائيل في أكبر هجوم خلال 48 ساعة (فيديو)

هجوم بالصواريخ على
هجوم بالصواريخ على تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر في 4 مناطق في إسرائيل أعقبه هجوم بالمسيرات.

ودوّت صافرات الإنذار في مناطق إسرائيلية واسعة، بينما أعلن التلفزيون الإيراني أن هجومًا مزدوجًا بالصواريخ والطائرات المسيرة بدأ باتجاه إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد تسلل مسيرات عدة إلى منطقة الجليل، بينما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوّت في بلدات عدة بالجليل شمالي إسرائيل تحذيرا من تسلل مسيرات.

ودعت الإسرائيليين إلى الدخول إلى الملاجئ.

وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 25 صاروخًا سقطت في إسرائيل.

ووصفت إذاعة جيش الاحتلال الهجوم الإيراني بأنه الأكبر خلال 48 ساعة الماضية، قائلة إن إيران أطلقت دفعة تضم ما بين 20 إلى 30 صاروخًا.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن بلاغات وخشية من وجود عالقين في منطقة تل أبيب الكبرى جراء القصف الإيراني، ووصفت الدمار الناجم عن الهجوم بأنه واسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صواريخ إيرانية إسرائيل هجوم بالمسيرات الصواريخ والطائرات المسيرة تل أبيب الكبرى انفجارات ضخمة

الأكثر قراءة

القناة 12 الإسرائيلية: بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة

أول رد من آيتن عامر على أنباء زواجها

بمشاركة رامي ربيعة، يوفنتوس يتلاعب بدفاع العين الإماراتي ويسقطه بخماسية بكأس العالم للأندية

إنتر ميامي يواجه بورتو في صراع صدارة المجموعة الأولى وفرص التأهل إلى دور الـ16

كأس العالم للأندية، يوفنتوس يقسو على العين الإماراتي برباعية في الشوط الأول

تعرف على قيمة الزيادة السنوية في الإيجار القديم

وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات في مدينتي مهرشهر وكرج قرب طهران

العالم يحبس أنفاسه، ترامب يعقد اليوم ثالث اجتماع بغرفة العمليات بشأن إيران

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إدارة مستشفى سوروكا: أضرار واسعة في أقسام مختلفة من المستشفى نتيجة سقوط صاروخ بشكل مباشر إصابة مباشرة لمبنى البورصة الإسرائيلية وسط تل أبيب ودمار واسع بصواريخ إيرانية