التلفزيون الإيراني: إسرائيل هاجمت مفاعل راك النووي

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، أن إسرائيل هاجمت مفاعل راك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.

وفي وقت سابق، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين من البقاء في محيط مفاعل راك للماء الثقيل الواقع في إيران، داعية إلى إخلاء المنطقة.

ويقع مفاعل راك للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.

ويُستخدم الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، لكنه ينتج كمنتج ثانوي مادة البلوتونيوم، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، مما يمنح إيران مسارا آخر نحو إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم، في حال قررت المضي في هذا الطريق.

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية على إعادة تصميم المفاعل لتقليل المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.

وفي عام 2019، بدأت إيران تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل راك، وهو ما لم يعتبر حينها انتهاكا للاتفاق النووي.

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