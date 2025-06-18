أخبار الاقتصاد اليوم، أبرز قرارات الرقابة المالية اليوم، ارتفاع أسعار الذهب والدولار، البورصة تربح مليار جنيه بختام التعاملات، 750 ألف نسمة زيادة في عدد السكان خلال 228 يوما

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

10 جنيهات ارتفاعا في سعر جرام الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية فى ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، بنحو 10 جنيهات للجرام وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، واندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، ما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

البريد يطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد

أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة توصيل مستندات التجنيد للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية ومنها خدمات البريد.

رؤية مصر 2030

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في ما يتعلق بتطوير الخدمات العامة، وتحسين جودتها، وتعزيز كفاءتها من خلال التكامل بين المؤسسات الوطنية.

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار بالبنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد "فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك الرئيسية في ختام حركة التعاملات اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، حيث ارتفع الدولار، بنحو 6 قروش ببنك مصر ليسجل السعر الآن 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، وذلك حسب آخر تحديث بالبنوك المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 50.47 جنيه للشراء.

- 50.61 جنيه للبيع.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تستقر قرب أعلى مستوى في 8 أشهر

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكلٍ طفيف الأسبوع الماضي، لتستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية

الطلبات الأولية تراجعت بنحو 5 آلاف طلب، لتصل إلى 245 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء خبراء الاقتصاد توقع بلوغها 245 ألف طلب.

تراجعت أيضًا المطالبات المستمرة، وهي مؤشر على عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات، بشكل طفيف، إلى 1.95 مليون، في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء.

مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غادر القاهرة بعد ظهر اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية "روما"، فى زيارة تستغرق يومين تلبية للدعوة المقدمة من أدولفو أورسو وزير الأعمال والصناعة الإيطالى.

استكمال المباحثات المصرية الإيطالية

تأتى هذه الزيارة فى إطار استكمال المباحثات المصرية - الإيطالية التى انطلقت فى أبريل 2024 خلال زيارة وزير الأعمال والصناعة الإيطالي إلى مصر، والتى تناولت فرص التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحقيق التنمية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وزيرا قطاع الأعمال العام والاستثمار يبحثان الترويج للفرص الاستثمارية بالغزل والنسيج

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حاليًا أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.

واستعرض اللقاء ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا)، والذي يتضمن مصانع جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، تغطي مختلف مراحل الصناعة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، فضلًا عن تحديث البنية التحتية بالكامل وتزويدها بأحدث خطوط الإنتاج والماكينات من كبرى الشركات العالمية، تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بأساليب متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.

"فوربس" تختار إيسترن كومباني ضمن قائمة أقوى 50 شركة عامة بمصر خلال 2025

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الشركة الشرقية إيسترن كومباني بقائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، وحلت في المركز الـ16 بالقائمة متصدرة شركات الأغذية والمشروبات والتبغ، لتعزز الشركة تواجدها ضمن كبرى الشركات الوطنية والشرق الأوسط، وذلك لدورها الفعال في المساهمة بنمو الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات ضخمة سنويًا.

وركزت مجلة فوربس، على التطور الملحوظ في الأداء المالي للشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال عام 2025 مما انعكس على نمو القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 2 مليار دولار، وتضاعف المبيعات من 375 مليون دولار إلى 401 مليون دولار، وكذلك الأرباح من 160 مليون دولار إلى 180 مليون دولار، وزيادة الأصول من 549 مليون دولار إلى 644 مليون دولار.

الرقابة المالية تحدد الشروط المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل تلك الشركات.

ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء وضمان وجود كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لإدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز من استقرار القطاع ونموه.

وتُطبق أحكام القرار على أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، أو أي جهات أو أشخاص آخرين يسري عليهم ذات الشروط والمعايير.

الأربعاء السعيد، البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

رئيس التمثيل التجاري يلتقي رؤساء المكاتب التجارية المعتمدين بالدول العربية

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء المكاتب التجارية في الدول العربية اليوم الأربعاء.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية

وجاء ذلك بهدف مناقشة كافة الموضوعات المؤثرة على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المكاتب التجارية بالدول العربية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاعتماد.

ويأتي الاجتماع في إطار رؤية التمثيل التجاري الحالية لتطوير منظومة العمل بين الإدارة المركزية وشبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وبما يساهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية للتعاون مع شركائها الدوليين.

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للجهات العاملة بقطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.

إلزام بإنشاء موقع إلكتروني للشركات

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذًا لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.

وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقًا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

المشاط: التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية.



الرقابة المالية تصدر القواعد المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين



أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.

ويأتي القرار تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

بنك نكست يفعل حلول UiPath لتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز تجربة العملاء

في خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي، أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن إطلاق منصة يو آي باث (UiPath)، الرائدة عالميًا في مجال حلول الأتمتة الذكية، بالشراكة مع شركة بى.ام.بى مصر، هي مزوّد حلول عالمية، وابتكارات، وحلول استشارية. تعمل الشركة مع أبرز شركاء التكنولوجيا لتزويد الشركات والمؤسسات بأفضل الحلول التقنية المصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، بهدف تسريع وتيرة الأتمتة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المصرفية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام بنك نكست بتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، ورفع جودة تجربة العملاء، ودعم استراتيجية البنك الشاملة للتحول الرقمي والنمو المستدام.

وزارة الاستثمار تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال



استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واستعرض الاجتماع نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، كما استعرض مؤشرات المشاركة المؤسسية.

نقلة نوعية في تنافسية الدولة

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة التزام القطاعات بالمشاركة الفعالة عبر استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة وقابلة للتنفيذ فورًا، بما يحقق نقلة نوعية في تنافسية الدولة.



750 ألف نسمة زيادة في عدد السكان خلال 228 يوما.. والقاهرة 10.4 مليون



أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 228 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة بالداخل في الثاني من نوفمبر العام الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 107 ملايين بالداخل في يوم 13 يناير الماضي أي خلال 72 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 107 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 5 أبريل الماضي، أي خلال 82 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 107 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 74 يومًا.

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