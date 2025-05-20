بنك نكست للتنمية ومؤسسة ميرفت سلطان توقعان بروتوكولا لإطلاق قوافل طبية لمكافحة مسببات العمى

أعلنت اليوم مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، في إطار استراتيجية بنك نكست للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، لدعم مبادرة "مصر في عيوننا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والقيادات المعنية، حيث تستهدف المبادرة تعزيز صحة العيون في عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا.



إطلاق قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات المستهدفة

ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات المستهدفة، لتقديم خدمات الفحص الشامل للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير الأدوية، والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، في إطار الحد من أسباب ضعف أو فقدان البصر.



وفي هذا السياق، صرّحت إيمان بدر، عضو مجلس الأمناء لمؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية ونائب الرئيس التنفيذي للبنك، قائلة: "يأتي هذا التعاون في إطار التزامنا بتوسيع أثرنا المجتمعي، والوصول إلى شرائح جديدة بحاجة إلى المساندة، لا سيّما في المناطق التي تتطلّب مزيدًا من الرعاية لتعزيز فرصها، وبما يلبّي احتياجات فئات بعينها، ولهذا نعمل على دعم مبادرات نوعية تُحدث فرقًا حقيقيًا على أرض الواقع.

دعم المبادرات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا

ومن جانبها، قالت هنا بيبرس، أمين عام مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية: “نفخر بهذا التعاون مع مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية، والذي يعكس إيماننا المشترك بأهمية دعم المبادرات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا. رؤيتنا تتمثل في الوصول إلى كل فرد قد لا يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية، وخاصةً فيما يتعلق بأمراض العيون التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة”.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بنك نكست لتوسيع نطاق عمله المجتمعي من خلال الوصول إلى القرى والمناطق المهمشة، وتسليط الضوء على احتياجاتها الصحية، عبر مبادرات فعالة تسهم في تحسين جودة حياة السكان. ويعكس هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكات المجتمعية التي تساهم في دعم منظومة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، نحو مجتمع أكثر صحة وشمولًا.

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