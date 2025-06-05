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اقتصاد

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021

إعانات البطالة الأمريكية
إعانات البطالة الأمريكية

 كشف وزارة العمل الأمريكية، عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو لتصل إلى 247 ألف طلب.

 

ارتفاع طلبات إعانة البطالة 

 ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 8 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، الذي جرى تعديله نزولًا من 240 ألفًا إلى 239 ألفًا.

وسجل متوسط الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية – وهو مقياس يستخدم لتقليل التقلبات الأسبوعية – ارتفاعا ملحوظًا بلغ 4,500 طلب، ليصل إلى 235 ألف طلب، وهو المستوى الأعلى لهذا المتوسط منذ أواخر نوفمبر 2021 عندما بلغ 1,923,500.

 

الولايات الأعلى بطالة 

ولم يتم تفعيل أي برنامج «مزايا ممتدة» خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو، كما أظهرت البيانات تراجعًا في عدد طلبات إعانة البطالة المقدمة من موظفين فيدراليين سابقين إلى 538 طلبًا، بانخفاض قدره 72 طلبًا عن الأسبوع السابق، بينما بلغ عدد طلبات المحاربين القدامى المسرحين حديثا 295 طلبًا، متراجعًا بـ79 طلبا.

مخالفة للتوقعات، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 223 ألفا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

وكانت أعلى معدلات البطالة المؤمن عليها في الأسبوع المنتهي في 17 مايو في نيوجيرسي (2.2%)، تلتها كاليفورنيا وواشنطن (2.1%)، ثم ماساتشوستس ورود آيلاند (1.9%)، وسجلت أكبر الزيادات في الطلبات الأولية في ميشيجان ونبراسكا وكاليفورنيا وفلوريدا وفيرجينيا، في حين تراجعت الطلبات بشكل ملحوظ في ماساتشوستس، وإلينوي، وتكساس، وواشنطن، ونيويورك.

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