وزير الاتصالات: تشجيع الاستثمار في قطاع خدمات التعهيد لتعظيم صادرات مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشجيع الاستثمار فى قطاع خدمات التعهيد يعد أحد المحاور الرئيسية للعمل على تعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية فى مجال خدمات التعهيد.

تنمية صناعة التعهيد

أشار إلى أن مصر تشهد توسعًا مستمرا فى عدد مراكز التعهيد نتيجة للجهود المبذولة لتنمية هذه الصناعة من خلال الاستثمار فى بناء القدرات الرقمية، وتوفير الحوافز، بما يسهم فى تعظيم صادرات مصر الرقمية، وترسيخ مكانتها كمركز عالمى لتقديم خدمات التعهيد؛ مضيفا "مستمرون فى التعاون مع الشركات العاملة فى مجال التعهيد لتوسيع قاعدة الكوادر البشرية المدربة على مصفوفة المهارات التى تتطلبها هذه الشركات".

جاء ذلك خلال قيام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة تفقدية لمقر شركة VXI الأمريكية بالقاهرة رافقه خلال الزيارة رايان كولينز رئيس العمليات بشركة VXI العالمية، و١إريكا كينج رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة العالمية، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وأحمد بهجت نائب رئيس شركة VXI للعمليات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور عمرو طلعت على سير العمل داخل الشركة، واستمع من المسئولين بالشركة إلى عرض حول خطط الشركة التوسعية فى السوق المصرى، والتى تستهدف زيادة عدد العاملين من أكثر من 1000 موظف حاليًا إلى أكثر من 5000 موظف بنهاية عام 2028، ليصل إجمالى استثماراتها إلى 135 مليون دولار.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل مع الشركات العالمية العاملة فى مصر فى مجال خدمات التعهيد، انطلاقًا من حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة لنمو هذه الصناعة الواعدة.

وخلال جولته داخل الشركة؛ حرص الدكتور عمرو طلعت على الاستماع إلى عدد من الشباب العاملين بالشركة، حيث استعرضوا تجاربهم المهنية وكيف تمكنوا من اتخاذ العمل فى مجال خدمات التعهيد مسارًا مهنيًا، رغم تنوع خلفياتهم الأكاديمية. كما تناولوا ما اكتسبوه من مهارات وخبرات عملية خلال عملهم بالشركة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية التى تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة فى قطاع خدمات التعهيد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات الواعدة التى تتيح آفاقًا واسعة للنمو المهنى والتطور الوظيفى، فضلًا عمّا يوفره من عوائد مجزية.

من جانبه، قال رايان كولينز رئيس العمليات بشركة VXI العالمية: "يعكس توسعنا فى مصر الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها المنطقة، ليس فقط للتكلفة التنافسية للعمليات فى مصر، بل كمركز يزخر بالمواهب متعددة اللغات ويتمتع بموقع استراتيجى يتيح الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد جاء النمو السريع الذى حققناه ليؤكد تميز وجودة الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم حلول متميزة وقابلة للتوسع فى مجال تجارب العملاء من القاهرة."

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن التوسع الذى تشهده شركة VXI فى مصر يُجسد الثقة الدولية المتزايدة فى الاقتصاد المصرى، ويُعد مؤشرًا قويًا على جدوى الاستثمار فى قطاع خدمات التعهيد، الذى يُعد من أكثر القطاعات نموًا وعائدًا من حيث فرص التوظيف والتصدير.

وأشار إلى أن استثمارات مثل تلك التى تضخها VXI تسهم فى دعم أهداف الدولة لزيادة صادرات الخدمات الرقمية، ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال خلق الآلاف من فرص العمل المتخصصة، ونقل الخبرات التشغيلية العالمية إلى السوق المصر.

منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح أن مصر تتمتع بمنظومة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تشمل بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وبنية تحتية رقمية موثوقة، وحوافز استثمارية تنافسية، إلى جانب وفرة الكفاءات المؤهلة للعمل فى مختلف مجالات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز للخدمات العالمية للشركات متعددة الجنسيات.

وقال أحمد بهجت نائب رئيس شركة VXI للعمليات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط نقدّر مصر دعم الحكومة المصرية واهتمامها بصناعة التعهيد، والتى ساهمت فى وضع مصر ضمن قائمة الدول الثلاث الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال.

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