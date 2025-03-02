"التجنيد والتعبئة" تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وانطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظات الإسماعيلية وقنا وأسوان مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبى على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.

وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء مواقفهم التجنيدية ألقى اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على إتباع كافة السبل الممكنة لإنهاء كافة الإجراءات التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع.

كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوى الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية وأعرب ذوو الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كل أوجه الرعاية والإهتمام بإعتبارهم جزءًا أصيلًا من أبناء شعب مصر العظيم.

حضر المراسم محافظا الإسماعلية وأسوان ورئيسا جامعتى قناة السويس وأسوان وعدد من القيادات

التنفيذية بالمحافظات.

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