وزير الإسكان ضمن قائمة فوربس لأبرز 10 مسئولين حكوميين

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن أبرز 10 مسئولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، مشيرة في تقرير نشرته المجلة إلى أن الحكومات تمثل جانبًا رئيسيًا في قطاع العقارات، حيث تحدد السياسات الداعمة لهذه الصناعة، وتنظمها في الوقت ذاته.

وذكرت المجلة في تقريرها أن المهندس شريف الشربيني عُيّن في منصبه الحالي وزيرا للإسكان في يوليو 2024، وفي فبراير 2025، أطلقت الوزارة الخطة التنفيذية لمبادرة "بيتك في مصر"، التي تقدّم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في المدن الجديدة، للمصريين المقيمين في الخارج، كما وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة للوزارة، وفي مارس 2025، مذكرة تفاهم مع جهاز مستقبل مصر لتأسيس شركة(Modon) لإدارة وصيانة وتشغيل المباني والتجمعات العمرانية والبنية التحتية.

وجاء اختيار المهندس شريف الشربيني ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، تقديرًا لجهوده المبذولة ورؤية وزارة الإسكان في دعم القطاع العقاري بمصر والمستثمرين والمطورين العقاريين وتقديم منتجات عقارية متكاملة، تلبي تطلعات كافة شرائح المواطنين.

والتقى المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشنج شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات "CSCEC"، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة تمهيدا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين، وذلك بحضور خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان، والشركة الصينية.

وفي بداية اللقاء، رحب تشنج شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، بالمهندس شريف الشربينى، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر شريك مهم للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا في مجالات التعاون مع مصر، بجانب التأكيد على التعاون المستمر مع مصر ومع وزارة الإسكان.

وقال تشنج شيوان: في العام الماضي تم مقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإبلاغه عن موقف منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وكذا موقف مشروع أبراج الدوان تاون بمدينة العلمين الجديدة، وأعطانا الرئيس "السيسي" توجيهات بشأن تنفيذ المشروعات ونعمل على تنفيذها خاصة الاهتمام بجودة التنفيذ.

ولفت إلى أن مشروعات التعاون بيننا ستكون تحفة معمارية وتاريخية، ومشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وأبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة يمثلان أهمية كبيرة لمصر، ونحن نقدر ذلك ونعمل على تنفيذهما بأفضل صورة ونشعر بالمسؤولية الكبيرة لما يمثله هذان المشروعان من خطوة مهمة في تنمية مصر.

وأضاف تشنج شيوان، أن التعاون بين طرفينا سيكون مثمرا ومربحا وسنستفيد من الخبرات المشتركة، مؤكدًا الرغبة في زيادة التعاون المشترك بما يسهم في أن تكون مشروعاتنا علامة متميزة للبلدين.

من جانبه، تقدم وزير الإسكان، بالشكر تشنغ شيوان، ومسئولي الشركة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير الجهود المبذولة من الشركة للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر قائلا" نعتبر شركة CSCEC الصينية شريك نجاح معنا، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعمل على توطيد أطر التعاون بين مصر والصين، ونسعى كفريق عمل مشترك لدفع العمل في هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية في توقيتاتها المحددة، وكذا منطقة أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة".

واستعرض وزير الإسكان المواعيد التي تم التوافق عليها مع فريق عمل شركة CSCEC الصينية في مصر عن المشروعين، مشيرًا الى أن وزارة الإسكان توفر كل السبل الداعمة لنجاح جهود الشراكة في هذا المجال، ومعربا عن سعادته بزيارة عدد من المشروعات التابعة للشركة في شنغهاي او هانغتشو أو هنا في بكين، حيث يؤكد ذلك جدارة الشركة في مشروعات البناء، وكذا التشغيل والصيانة، حيث نهدف في هذه المرحلة للاستفادة من خبراتكم خاصة في مجال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية، ونتطلع لزيادة استثماراتكم في عدد من المشروعات في مواقع مميزة داخل الدولة المصرية، خاصة في القطاع الصناعي بالمدن الجديدة، أو غيره من المشروعات.

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