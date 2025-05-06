جهاز التمثيل التجاري: معلومات دقيقة عن احتياجات الأسواق وتحريات شاملة عن الشركات المستوردة

أكد الوزير المفوض التجاري أسامة باشا، رئيس الإدارة العامة للدول العربية بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يؤدي دورًا محوريًا في دعم مجتمع الأعمال المصري وحمايته خلال تعاملاته الخارجية، من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن الأسواق والشركات الأجنبية، بما يضمن سلامة الصفقات التصديرية وتفادي المخاطر المحتملة.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية.. الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.

تعريف مجتمع الأعمال بقواعد النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمنافسين فيها

وأضاف باشا أن الجهاز لا يكتفي فقط بترويج المنتجات المصرية، بل يساهم أيضًا في تعريف مجتمع الأعمال بقواعد النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمنافسين فيها.

ولفت إلى أن هناك قصورًا نسبيًا في تواصل بعض الشركات مع الجهاز بسبب محدودية الموارد أو عدم المعرفة الكافية بدوره، وهو ما تسعى الإدارة لتجاوزه من خلال مبادرات متواصلة للتعريف بخدماتها.

تحريات دقيقة عن الشركات المستوردة قبل إتمام التعاقدات

وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، ومن بينها المكتب التجاري بجدة، تعمل على إجراء تحريات دقيقة عن الشركات المستوردة قبل إتمام التعاقدات، بما يشمل دراسة قدرتها المالية وسمعتها في السوق، لضمان حقوق المصدرين المصريين ومنع الوقوع في نزاعات مستقبلية.

وأوضح، باشا أن الجهاز يتحرك في ظل منظومة متكاملة لدعم الصادرات يرعاها شخصيًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُشرف عليها اللجنة العليا للتصدير التي شكلها مؤخرًا رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على أن الوضع العالمي الحالي، وما يفرضه من حرب تجارية واقتصادية شاملة، يتطلب استثمار كل الفرص المتاحة، وتنسيق الجهود مع الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الزميلة لمواجهة التحديات وتوسيع نطاق التواجد المصري في الأسواق الخارجية.

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