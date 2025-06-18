اعتقال عنصرين من الموساد في بهارستان الإيرانية

أفادت وكالة فارس، اليوم الأربعاء، بأنه تم اعتقال عنصرين من الموساد الإسرائيلي في بهارستان جنوبي غربي طهران كانا يخططان لتنفيذ عملية تخريبية.

وأكدت وكالة فارس، أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومسيرات صغيرة وأسلحة ومعدات للتحكم عن بعد.

واعتقل الحرس الثوري في مدينة الزرندية الإيرانية عددا من عملاء الموساد الإسرائيلي، حسب ما أفاد موقع “نور نيوز”.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن إسقاط 14 مسيرة، وكشف مواقع لصناعة مسيرات ومتفجرات بطهران وأصفهان وألبرز، واعتقال متورطين.

إسقاط مسيرات إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 50 طائرة حربية نفذت سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية في منطقة طهران.

ووفق البيان العسكري، استهدفت الغارات موقعًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي يُعتقد أنه يُستخدم في توسيع نطاق ومعدلات تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي الإيراني.

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